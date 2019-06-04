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    Трансфер Головина в «Монако» – самый провальный за год по версии Goal.com

    На британском футбольном сайте Goal.com вышла статья, посвященная полузащитнику Александру Головину. Материал называется «Как сенсация чемпионата мира стала 30-ти миллионной катастрофой для «Монако».

    В статье отмечается, что после успешного домашнего ЧМ-2018 к молодому россиянину было приковано большое внимание топ-клубов, в число которых входили «Челси» и «Ювентус».

    «Однако трансфер в «Монако» в размере 30 миллионов евро оказался неудачным для обеих сторон, поскольку Головин не сумел проявить себя во Франции. Есть основания утверждать, что это крупнейшая трансферная ошибка года», – пишет журналист Робин Байрнер.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА.
    • В прошедшем сезоне игрок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи, а его команда финишировала на 17-м месте в чемпионате Франции.

    Цена Головина на Transfermarkt снизилась на 5 миллионов

    Источник: Goal.com

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    04.06.2019 16:50
    Комментарии33
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      Рейтинг: +196

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Наглое вранье

      0
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      Рейтинг: +30

      DonBaton 3 часа назад

      Тоже мне секрет Полишинеля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2276

      Nesterenko 3 часа назад

      Да что вы говорите? А трансфер Куртуа в Реал это разве не провал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Борис23 4 часа назад

      А ещё про Анри забыли написать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6050

      Вомбат 5 часов назад

      Это русофобия в чистом виде. По итогам сезона в сумме Головин признается болельщиками Монако удачным трансфером. Я читаю их комментарии после каждого матча Монако. Да, вначале они ругались и даже кляли его, да и французские журналисты называли Головина провальным трансфером. Но к концу сезона общий тон комментариев стал сугубо позитивным. Головина считают более полезным, чем Желсон и Фабрегас вместе взятые. Народ, когда он видит игру, уже не уболтаешь. Хотя французская пресса в пари матч, франс суар и франс футболь по-прежнему пишет про русскую мафию в Монако, но на болельщиков это уже не влияет. Они считают Головина удачей для Монако, а это главное. Я уж не говорю про такие удачные трансферы как Передес в ПСЖ, Лемар в Атлетико (а вы и не знали, потому что он глухо на лавке), Фред в Ман Юнайтед и другие трансферы, гораздо дороже, чем 30 млн евро.

      1
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      Рейтинг: +6130

      ufos73 6 часов назад

      В Европе тупые, ни как не поймут, уже лет 15 ведутся, что из конюшни ни кто не играет! На болоте вырастят жабу, а распиарят как арабского скакуна...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +246

      Вальдемар IV > ufos73 6 часов назад

      ну благо в этом году не смогли купить место в лч, уже аукается

      1
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      Рейтинг: +40

      Фантомас 67 6 часов назад

      Молодец еврей Гинер! На рынке, как говорится, два дурака, один продаёт, другой покупает.

      2
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      Рейтинг: +320

      Vratarь 7 часов назад

      Зато как мы продавать умеем! Без бизнес-коучей, без столетней банковской истории умеем "впарить" картошку за апельсин!

      3
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      Рейтинг: +6130

      ufos73 > Vratarь 6 часов назад

      Хотелось бы узнать, скока Нигер платит продажным журналюгам и газетам за пиар...

      0
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      Рейтинг: +1931

      paracetamol 7 часов назад

      Кто бы сомневался...

      0
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      Рейтинг: +612

      ДяДь ПашА 7 часов назад

      А паредес как же?Псж

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