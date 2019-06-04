Трансфер Головина в «Монако» – самый провальный за год по версии Goal.com

На британском футбольном сайте Goal.com вышла статья, посвященная полузащитнику Александру Головину. Материал называется «Как сенсация чемпионата мира стала 30-ти миллионной катастрофой для «Монако».

В статье отмечается, что после успешного домашнего ЧМ-2018 к молодому россиянину было приковано большое внимание топ-клубов, в число которых входили «Челси» и «Ювентус».

«Однако трансфер в «Монако» в размере 30 миллионов евро оказался неудачным для обеих сторон, поскольку Головин не сумел проявить себя во Франции. Есть основания утверждать, что это крупнейшая трансферная ошибка года», – пишет журналист Робин Байрнер.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА.

В прошедшем сезоне игрок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи, а его команда финишировала на 17-м месте в чемпионате Франции.

Цена Головина на Transfermarkt снизилась на 5 миллионов