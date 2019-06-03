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    Цена Головина на Transfermarkt снизилась на 5 миллионов

    На Transfermarkt сегодня произошло межсезонное обновление.

    Трансферная стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро по итогам сезона и теперь составляет 25 миллионов. Летом 2018 года российский футболист оценивался в 30 миллионов.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА. В прошедшем сезоне игрок забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи, а его команда финишировала на 17-м месте в чемпионате Франции.

    Головин подвел итоги первого сезона в «Монако»

    Источник: Transfermarkt

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    03.06.2019 22:07
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +310

      ssspartak 2 часа назад

      при всем уважении. для него цена в 25 лямов и сейчас много.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      Ожидаемо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      из за результата команды не из да игры это точно

      2
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      ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Derzkiy1 4 часа назад

      так он эту некогда полуфинальную в лч команду и опустил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      shikari_ > Вальдемар IV 3 часа назад

      ХА-ХА-ХА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov > Derzkiy1 1 час назад

      Серьезно? Чем он отличился на поле за весь сезон? Почему не помогал команде своей "шедевральной" игрой? Настолько хорош, что забил аж целых 4 гола?

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