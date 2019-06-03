Цена Головина на Transfermarkt снизилась на 5 миллионов

На Transfermarkt сегодня произошло межсезонное обновление.

Трансферная стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро по итогам сезона и теперь составляет 25 миллионов. Летом 2018 года российский футболист оценивался в 30 миллионов.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА. В прошедшем сезоне игрок забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи, а его команда финишировала на 17-м месте в чемпионате Франции.

Головин подвел итоги первого сезона в «Монако»