Цена Головина на Transfermarkt снизилась на 5 миллионов

при всем уважении. для него цена в 25 лямов и сейчас много.
На Transfermarkt сегодня произошло межсезонное обновление.
Трансферная стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро по итогам сезона и теперь составляет 25 миллионов. Летом 2018 года российский футболист оценивался в 30 миллионов.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА. В прошедшем сезоне игрок забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи, а его команда финишировала на 17-м месте в чемпионате Франции.
Головин подвел итоги первого сезона в «Монако»
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