Головин подвел итоги первого сезона в «Монако»

Прошлым летом «Монако» купил у ЦСКА за 30 миллионов евро полузащитника Александра Головина.

22-летний россиянин в течение первого сезона сыграл в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

В пятницу для «Монако» завершился сезон и Головин подвел его итоги.

«Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну.

Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то – хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно. Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», – сказал Головин.