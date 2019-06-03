Кулибали и Маркиньос – основные трансферные цели «Ювентуса» после де Лигта

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали и защитник «ПСЖ» Маркиньос – альтернативные цели «Ювентуса» в случае неудачи в сделке по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

Отмечается, что в ближайшие дни «Ювентус» анонсирует Маурицио Сарри в качестве нового тренера клуба. Итальянский специалист знаком с Кулибали по совместной работе в «Наполи.

По информации источника, на Кулибали также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».