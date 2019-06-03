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    Кулибали и Маркиньос – основные трансферные цели «Ювентуса» после де Лигта

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали и защитник «ПСЖ» Маркиньос – альтернативные цели «Ювентуса» в случае неудачи в сделке по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

    Отмечается, что в ближайшие дни «Ювентус» анонсирует Маурицио Сарри в качестве нового тренера клуба. Итальянский специалист знаком с Кулибали по совместной работе в «Наполи.

    По информации источника, на Кулибали также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне 27-летний Кулибали сыграл 48 матчей в составе «Наполи», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт между сенегальцем и неаполитанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2906

      dinar7777dinar 4 часа назад

      что за 30 и выше ваши основные трансферные цели !

      0
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      Рейтинг: +909

      Dizayner 4 часа назад

      а почему не попробовать почетинно подписать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1165

      ItalianFootball 5 часов назад

      Неплохо, но дорого будет.

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