Моуринью: «Клопп – один из сильнейших тренеров современности»

Наверно маур считает себя номер один до сих пор.
Экс-главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью признал заслуги главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в победе в Лиге чемпионов, но при этом отметил, что не считает немца лучшим специалистом этого сезона.
«Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших», – заявил португалец.
- Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0. Забили полузащитник Мохамед Салах и нападающий Дивок Ориги.
- Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Трофей стал шестым в его тренерской карьере и первым за четыре года в «Ливерпуле». Под его руководством команда проиграла в финале ЛЕ-2015/16 и ЛЧ-2017/18.
- В минувшем розыгрыше АПЛ ливерпульцы заняли второе место, проиграв одно очко чемпиону «Манчестер Сити».