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    Моуринью: «Клопп – один из сильнейших тренеров современности»

    Экс-главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью признал заслуги главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в победе в Лиге чемпионов, но при этом отметил, что не считает немца лучшим специалистом этого сезона.

    «Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших», – заявил португалец.

    • Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0. Забили полузащитник Мохамед Салах и нападающий Дивок Ориги.
    • Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Трофей стал шестым в его тренерской карьере и первым за четыре года в «Ливерпуле». Под его руководством команда проиграла в финале ЛЕ-2015/16 и ЛЧ-2017/18.
    • В минувшем розыгрыше АПЛ ливерпульцы заняли второе место, проиграв одно очко чемпиону «Манчестер Сити».

    Источник: Russia Today

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      O-Z 5 минут назад

      Наверно маур считает себя номер один до сих пор.

      0
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Моуриньо - один из....

      0
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      Рейтинг: +7125

      Cules2013 5 часов назад

      Америка открыл, спс

      0
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      Рейтинг: +759

      Derzkiy1 5 часов назад

      На данный момент сильнейший

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