Моуринью: «Клопп – один из сильнейших тренеров современности»

Экс-главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью признал заслуги главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в победе в Лиге чемпионов, но при этом отметил, что не считает немца лучшим специалистом этого сезона.

«Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших», – заявил португалец.