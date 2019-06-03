Куман: «Месси – лучший, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал своего фаворита на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Вирджил ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Обычно его дают тем, кто забивает или организует голы, но если и давать его защитнику, то делать это сейчас. На мой взгляд, Лионель Месси – лучший игрок. Но я также думаю, что важно выигрывать крупные турниры с командой», – заявил Куман.

Ван Дейк признан лучшим игроком победного финала Лиги чемпионов.

За всю историю обладателями «Золотого мяча» среди защитников становились Франц Беккенбауэр (1972, 1976), Лотар Маттеус (1990), Маттиас Заммер (1996) и Фабио Каннаваро (2006).