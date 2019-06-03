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    Куман: «Месси – лучший, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал своего фаворита на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    «Вирджил ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Обычно его дают тем, кто забивает или организует голы, но если и давать его защитнику, то делать это сейчас. На мой взгляд, Лионель Месси – лучший игрок. Но я также думаю, что важно выигрывать крупные турниры с командой», – заявил Куман.

    Ван Дейк признан лучшим игроком победного финала Лиги чемпионов.

    За всю историю обладателями «Золотого мяча» среди защитников становились Франц Беккенбауэр (1972, 1976), Лотар Маттеус (1990), Маттиас Заммер (1996) и Фабио Каннаваро (2006).

    Источник: Marca

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12970

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Я за ван Дейка!!!...Жаль, что мой голос не будет услышан...

      0
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      Рейтинг: +957

      Александр52 2 часа назад

      Что важнее для зрелища? Когда забили или когда разрушили ? Думайте сами. В этом кроется ответ. Я лично голосую только за Месси. Он созидатель. Именно на него ходят на футбол и только благодаря таким футболистам, как он, футбол существует и мы его любим за голы, а не за разрушенные атаки. Ну а если брать лучшего разрушителя, то это Рамос.

      0
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      Рейтинг: +2906

      dinar7777dinar 4 часа назад

      месси или ван дейк основные претенденты !! посмотрим кого выберут !

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      Рейтинг: +73

      GSmall 4 часа назад

      Ну тогда и Кулибали с Зюле надо .Почему бы нет

      1
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      Рейтинг: +625

      Жёлто-синий 5 часов назад

      Где логика

      0
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      Рейтинг: +7125

      Cules2013 5 часов назад

      Сколько можно уже лепить всякую отсебятину - алё, ребята из ФИФА и France Football, прошу в студию чёткие критерии того, кто лучший, прозрачную рейтинговую систему. Эта вот фигня "достоин/не достоин", "лучше/хуже" на глаз, уже что-то затянулась. 21 век на дворе.

      0
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      Рейтинг: +759

      Derzkiy1 5 часов назад

      Все верно !

      0
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 6 часов назад

      Ван Дейк!..Причём...ОДНОЗНАЧНО!
      Конечно же, голландец не забивает ТАКИЕ как Месси, голы со штрафных и не обводит ТАК, как Месси игроков соперника....Но, ведь, и Месси, ТАК КАК ВАН ДЕЙК, не отсанавливает атаки противника..Даже тогда, когда в них (в ататках)участвует ...сам МЕСИИ!)))) Интере сно, кстати, а кто-то подсчитал, сколько ПРЯМЫХ ЕДИНОБОРСТВ Ван Дейк выиграл именно у Месси?))))
      Кроме того, мы имеем великолепный случай выбрать, даже, НЕ МЕЖДУ ИГРОКАМИ, а между взглядами на ИГРУ: и...если, всё-таки, признавать и ...ПОНИМАТЬ, что футбол - игра коллективная, то, как это не будет печальным для поклонников, "великолепие", ЗНАЧЕНИЕ И ВКЛАД МЕССИ резко падают...
      Он ЛИЧНО - неподражаем в каждой игре и ,объективно, уже много лет остайтся ИНДИВИДУАЛЬНО самым ярким футболистом в мире...Но... даже он не в состоянии обеспечитьрезультат КОМАНДЫ!
      Победы в турнирах клуба или сборной - ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ КОЛЛЕКТИВНЫХ УСИЛИЙ! Может быть и не вина Месси, а его беда, что он "тянет", практически, в одиночку...В Барсе больше нет ни Хави, ни Иньесты...
      А, вот, ВАН ДЕЙК В ЭТОМ АСПЕКТЕ, - БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР годового рейтинга!
      Он поднял уровеь ИСКУССТВА и РОЛЬ защитника на невероятную высоту!
      даже , сидя у экрана ТВ, я чувствовал увереннсть в том, что Ван Дейк НЕ ПРОПУСТИТ НИКОГО К ВОРОТАМ!
      Представляю, как он развязал руки (НОГИ?) всем остальным в Ливерпуле для атакующей игры БЕЗ ОГЛЯДКИ НА СВОИ ВОРОТА!
      Вот это - ВКЛАД В КОМАНДНУЮ ИГРУ И ПОБЕДУ!

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      Рейтинг: +1904

      Dgad > ivan-football-fan 5 часов назад

      Согласен! Ван Дейк стена, не одна передача через него не проходит и он не уступает ни одного единоборства

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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan > Dgad 4 часа назад

      Стопудово!
      Даже в глаза бросается количество его побед в единоборствах с напами, в часности, и результативных и эффективных действий в защите вообще! Игры с его участием вообще ОТЛИЧАЮТСЯ))) Не удивлюсь, если сегодня окажется, что много мальчишек НАЧНУТ МЕЧТАТЬ СТАТЬ ЗАШИТНИКАМИ!)))++

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      Рейтинг: +2906

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 4 часа назад

      но в первом матче НА КАМП НОУ ВАН ДЕЙК НЕ ПОДСТРАХОВАЛ МАТИПА и суарес выскочил и забил ! это раз ! ВТОРОЙ ГОЛ СУАРЕС БЬЕТ месси выскакивает из под ван дейка и забивает ! ЧТО ГДЕ БЫЛ ВАН ДЕЙК ТОГДА? а сколько БАРСА НА КАМП НОУ РАЗРЫВАЛА эту зону? во втором матче да ван дейк сыграл безупречно но и там в первом тайме было пару моментов у барсы ! ван дейк хорош и особенно то что выиграл лч ДОСТОИН И В ТОМ ЧТО В ЭТОМ СЕЗОНЕ КАК И В ТОМ ЯВНОГО претендента нету ! месси или ван дейк 50 на 50 ! были защитники и лучше ! слишком ввд разрекламирован !

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      Рейтинг: +832

      mig28 6 часов назад

      Согласен! Месси из года в год колотит десятками, он действительно хорош!
      Но в этом году Ван Дейк много добился, ЛЧ, в Апл был лучшим, за сборную топит не хило.
      P.S. Если Модричу за его "хорошую" игру дали, то уж голландец точно не хуже был!

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