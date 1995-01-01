Ди Марцио: «Парма» заинтересована в подписании Мануэля Фернандеша

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заинтересовал представителей итальянской «Пармы».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летний португалец ближайшим летом может переехать в чемпионат Италии.

Контракт Фернандеша с «Локомотивом» заканчивается 1 июля 2019 года. О продлении стороны не договорились, поэтому российский клуб не сможет повлиять на выбор игрока.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в 2014 году из «Бешикташа».

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 29 матчах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента