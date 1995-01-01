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    Ди Марцио: «Парма» заинтересована в подписании Мануэля Фернандеша

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заинтересовал представителей итальянской «Пармы».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летний португалец ближайшим летом может переехать в чемпионат Италии.

    Контракт Фернандеша с «Локомотивом» заканчивается 1 июля 2019 года. О продлении стороны не договорились, поэтому российский клуб не сможет повлиять на выбор игрока.

    • Фернандеш перешел в «Локомотив» в 2014 году из «Бешикташа».
    • В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 29 матчах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

    Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

    Источник: Твиттер Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1032

      srg38 1 час назад

      Слишком много просит для своих лет у Локомотива... ну что же, пожелаем удачи Мануэлю.

      0
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      Рейтинг: +73

      GSmall 4 часа назад

      Да,у Пармы денег видимо совсем нет).Конец 90 х бы вернуть

      0
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      Рейтинг: +81

      Juic 4 часа назад

      Жаль, что не договорились, для нашего чемпионата топовый игрок, учил бы молодёжь. Как Лима в своё время.

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