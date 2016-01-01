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    «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника Лоди за 20 миллионов

    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может продолжить карьеру в России.

    На 21-летнего бразильца претендует «Зенит».

    Петербуржцы предложили за футболиста 20 миллионов евро, но получили отказ. Клуб из Куритибы намерен продать игрока россиянам за 25 миллионов.

    • Лоди выступает на позиции левого защитника.
    • В его услугах также заинтересован «Атлетико».
    • В 2018 году Лоди сделал три результативные передачи в 24 матчах чемпионата Бразилии.

    Источник: Gazeta Do Povo

    Еженедельная бразильская газета, которая была основона в 1919 году. Печатается в Куритибе

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      GSmall 2 часа назад

      Миллера на негров(я не рассист) потянуло однако.

      0
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      Рейтинг: +3996

      GoldPlayFIFARus9 > GSmall 1 час назад

      Он не негр, он латинос. В Зените пока не было ещё ни одного негра

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3996

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Вброс какой-то. Бразильские клубы существуют только за счёт продажи своих игроков в Европу. За 20 лямов бы любой клуб продал кого угодно куда угодно, за исключением больших звёзд по типу Неймара

      0
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      ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      то европа, а то газовый вентиль, который можно приоткрыть и сделать из 20 25

      -1
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