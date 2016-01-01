«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника Лоди за 20 миллионов

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может продолжить карьеру в России.

На 21-летнего бразильца претендует «Зенит».

Петербуржцы предложили за футболиста 20 миллионов евро, но получили отказ. Клуб из Куритибы намерен продать игрока россиянам за 25 миллионов.