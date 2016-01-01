«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника Лоди за 20 миллионов

Миллера на негров(я не рассист) потянуло однако.
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может продолжить карьеру в России.
На 21-летнего бразильца претендует «Зенит».
Петербуржцы предложили за футболиста 20 миллионов евро, но получили отказ. Клуб из Куритибы намерен продать игрока россиянам за 25 миллионов.
- Лоди выступает на позиции левого защитника.
- В его услугах также заинтересован «Атлетико».
- В 2018 году Лоди сделал три результативные передачи в 24 матчах чемпионата Бразилии.
Еженедельная бразильская газета, которая была основона в 1919 году. Печатается в Куритибе