The Independent: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов за Мэддисона

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Об этом информирует The Independent.
Манкунианцы готов заплатить за 22-летнего англичанина 60 миллионов фунтов. Переговоры между клубами находятся на ранней стадии.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Тоттенхэм».
- Летом 2018 года Мэддисон перешел в «Лестер» из «Норвича» за 20 миллионов.
- В 38 матчах сезона хавбек 7 голов и сделал 7 результативных передач.
- Контракт футболиста с «лисами» рассчитан до 2023 года.
Источник: The Independent
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