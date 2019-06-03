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    The Independent: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов за Мэддисона

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Об этом информирует The Independent.

    Манкунианцы готов заплатить за 22-летнего англичанина 60 миллионов фунтов. Переговоры между клубами находятся на ранней стадии.

    Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Тоттенхэм».

    • Летом 2018 года Мэддисон перешел в «Лестер» из «Норвича» за 20 миллионов.
    • В 38 матчах сезона хавбек 7 голов и сделал 7 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «лисами» рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года ежедневная газета. Основана в 1986 году.

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    03.06.2019 23:37
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