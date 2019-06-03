The Independent: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов за Мэддисона

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Об этом информирует The Independent.

Манкунианцы готов заплатить за 22-летнего англичанина 60 миллионов фунтов. Переговоры между клубами находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Тоттенхэм».