Мэддисон может перейти из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 72 миллиона

Давай Илья! Мы в тебя верим! Не всё же время стримить и играть во всякое гавно )
По информации Daily Star, «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Видеть 22-летнего футболиста в лондонской команде хочет ее главный тренер Маурисио Покеттино.
Как утверждает источник, сумма сделки может составить 72 миллиона фунтов стерлингов (около 81 миллиона евро).
- В сезоне-2018/19 англичанин провел за «Лестер» 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.
- По оценке Transfermarkt, стоимость Мэддисона составляет 30 миллионов евро.
- Последний свой трансфер «Тоттенхэм» совершил в январе 2018 года.
Мэддисон – лидер сезона АПЛ по числу созданных голевых моментов. Игрок стоит 30 миллионов