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    Мэддисон может перейти из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 72 миллиона

    По информации Daily Star, «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

    Видеть 22-летнего футболиста в лондонской команде хочет ее главный тренер Маурисио Покеттино.

    Как утверждает источник, сумма сделки может составить 72 миллиона фунтов стерлингов (около 81 миллиона евро).

    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за «Лестер» 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.
    • По оценке Transfermarkt, стоимость Мэддисона составляет 30 миллионов евро.
    • Последний свой трансфер «Тоттенхэм» совершил в январе 2018 года.

    Мэддисон – лидер сезона АПЛ по числу созданных голевых моментов. Игрок стоит 30 миллионов

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +285

      Vistavas 1 час назад

      Давай Илья! Мы в тебя верим! Не всё же время стримить и играть во всякое гавно )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери > Vistavas 1 час назад

      АХаха) Тоже так подумал.

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