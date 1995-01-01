Мэддисон – лидер сезона АПЛ по числу созданных голевых моментов. Игрок стоит 30 миллионов

Завершился сезон АПЛ, победителем которого второй сезон подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на личную статистику футболистов.

Лидером чемпионата по количеству созданных голевых моментов стал полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон (100). Второе место занял Эден Азар (98). Третьим по этому показателю стал Райан Фрейзер (93).