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    Мэддисон – лидер сезона АПЛ по числу созданных голевых моментов. Игрок стоит 30 миллионов

    Завершился сезон АПЛ, победителем которого второй сезон подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на личную статистику футболистов.

    Лидером чемпионата по количеству созданных голевых моментов стал полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон (100). Второе место занял Эден Азар (98). Третьим по этому показателю стал Райан Фрейзер (93).

    • Мэддисон в текущем сезоне АПЛ провел 36 матчей, забил семь голов, сделал столько же результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
    • «Лестер» финишировал в АПЛ девятым.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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