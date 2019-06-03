«Спорт-Экспресс»: «Динамо» может подписать Нойштедтера

Бомбардиру пора задуматься, что он подчас перепечатывает. Можно погрязнуть в слухах от бабуль у подъезда и растерять аудиторию. Все чаще смотрю только раздел матчи - вчера, сегодня, завтра
По информации «Спорт-Экспресс», защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо».
Переход 31-летнего футболиста в московский клуб будет во многом зависеть от позиции главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.
- Контракт россиянина с «Фенербахче» истекает в этом месяце.
- В минувшем сезоне Нойштедтер провел за стамбульцев 31 матч и забил два гола.
- Защитник перешел в «Фенербахче» из «Шальке» летом 2016 года.