«Спорт-Экспресс»: «Динамо» может подписать Нойштедтера

По информации «Спорт-Экспресс», защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо»​.

Переход 31-летнего футболиста в московский клуб будет во многом зависеть от позиции главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.