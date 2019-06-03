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    «Спорт-Экспресс»: «Динамо» может подписать Нойштедтера

    По информации «Спорт-Экспресс», защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может перейти в «Динамо»​.

    Переход 31-летнего футболиста в московский клуб будет во многом зависеть от позиции главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

    • Контракт россиянина с «Фенербахче» истекает в этом месяце.
    • В минувшем сезоне Нойштедтер провел за стамбульцев 31 матч и забил два гола.
    • Защитник перешел в «Фенербахче» из «Шальке» летом 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 18:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +98

      Patriot58 4 часа назад

      Бомбардиру пора задуматься, что он подчас перепечатывает. Можно погрязнуть в слухах от бабуль у подъезда и растерять аудиторию. Все чаще смотрю только раздел матчи - вчера, сегодня, завтра

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Best_forever 5 часов назад

      Да ладно пусть курят - все хоть не из пальца высасывают, а видения им приходят!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Olymp2 > Best_forever 5 часов назад

      в точку - это у них видения! По одному-два на кажду.ю команду ПФЛ в неделю! Блин - это же разнарядка от редактора, а то вдруг все видения будут про Крылья - Нижний и не по чесноку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      55together 5 часов назад

      этим малышам - сэксотам - надо сокращать газетную площадь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Olymp2 5 часов назад

      кого еще нам подсунет дебилизм?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2333

      Fan Loko mik 5 часов назад

      Если это правда, то зря Динамики выбросят деньги на ветер. Примерно такой же игрок как и Рауш.

      1
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      Рейтинг: +191

      orlovcar > Fan Loko mik 4 часа назад

      свободный агент так то

      0
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      Рейтинг: +565

      латунный сепаратист 7 часов назад

      щас можно брехать по всякому все стали инсайдерами.

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      Рейтинг: +565

      латунный сепаратист 7 часов назад

      летят утки и два гуся

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