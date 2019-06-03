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    Моуринью: «Почему бы «Ливерпулю» не выйти в финал ЛЧ в третий раз подряд?»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что у «Ливерпуля» есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд.

    В сезоне-2018/19 мерсисайдцы выиграли турнир, победив в решающем матче «Тоттенхэм» (2:0). Год назад «Ливерпуль» также дошел до финала, где проиграл «Реалу» (1:3).

    «Разве «Ливерпуль» не может сыграть три финала подряд? Почему «Ливерпуль» с этой хорошей командой, духом, симпатией, клубом, тренером, игроками, болельщиками…. Почему бы им не сделать это в третий раз?

    Я говорил о командах, которые хотят выиграть Лигу чемпионов: «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Атлетико».

    Есть семь или восемь команд. Многие команды хотят этого, но только одна может это сделать», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal

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    03.06.2019 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2879

      ivan-football-fan 10 часов назад

      ЗасЫпал банальностями...
      Забывать стали?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      olmok 13 часов назад

      моуринью мог так сказать про любую из этих команд и был бы прав

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Jasur_7 planets tojdor ** 14 часов назад

      Да Моуринью прав!

      0
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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 14 часов назад

      Ливерпуль с каждым годом прибавляет , в след году уверен они будут ещё сильнее

      1
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      Рейтинг: +1902

      Dgad > Derzkiy1 13 часов назад

      Тем более они еще усилятся летом, Дан Дейк с Алисоном вон как стрельнули, лучшие в мире на своих позициях однозначно на данный момент. Так что ждем еще громких и серьезных приобретений.Я бы хотел Санчо увидеть там и Де Лигта

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