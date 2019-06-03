Моуринью: «Почему бы «Ливерпулю» не выйти в финал ЛЧ в третий раз подряд?»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что у «Ливерпуля» есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд.

В сезоне-2018/19 мерсисайдцы выиграли турнир, победив в решающем матче «Тоттенхэм» (2:0). Год назад «Ливерпуль» также дошел до финала, где проиграл «Реалу» (1:3).

«Разве «Ливерпуль» не может сыграть три финала подряд? Почему «Ливерпуль» с этой хорошей командой, духом, симпатией, клубом, тренером, игроками, болельщиками…. Почему бы им не сделать это в третий раз?

Я говорил о командах, которые хотят выиграть Лигу чемпионов: «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Атлетико».

Есть семь или восемь команд. Многие команды хотят этого, но только одна может это сделать», – сказал Моуринью.