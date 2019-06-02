Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Дмитрия Черышева удалили в матче с «Крыльями». Его команда выиграла, но не вышла в РПЛ

    «Крылья Советов» дома проиграл «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право участия в РПЛ (0:1). В концовке первого тайма Сергей Карасев удалил главного тренера гостей Дмитрия Черышева.

    Черышев помешал вводу мяча из аута, он прихватил за футболку защитника «Крыльев» Виталия Денисова. За это Карасев отправил тренера на трибуну.

    По итогам двух матчей «Нижний Новгород» не вышла в РПЛ.

    Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2019 20:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4815

      prezent2017 11 часов назад

      Парнишка у него хороший, а сам - старый му-к!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Genz 13 часов назад

      В первом матче судейка все сделал в пользу советов. Денежек чемодан еле поднял на грудь

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru