Дмитрия Черышева удалили в матче с «Крыльями». Его команда выиграла, но не вышла в РПЛ

«Крылья Советов» дома проиграл «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право участия в РПЛ (0:1). В концовке первого тайма Сергей Карасев удалил главного тренера гостей Дмитрия Черышева.

Черышев помешал вводу мяча из аута, он прихватил за футболку защитника «Крыльев» Виталия Денисова. За это Карасев отправил тренера на трибуну.

По итогам двух матчей «Нижний Новгород» не вышла в РПЛ.

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