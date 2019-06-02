Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал результат ответного стыкового матча против «Томи» (0:1, 2:1 по сумме двух матчей).

«Была какая-то нервозность, у игроков лежал груз ответственности, газон был не лучшего состояния. Все эти факторы сказались на нашей игре. Но самое главное, что мы остались в Премьер-лиге.

Для меня это удаление выглядело глупо. Непонятно, почему судья за столь короткий промежуток времени показал две желтые карточки нашему вратарю. Беленов уже был готов выбивать мяч, а ему показали вторую желтую карточку. Решение судьи непонятное», – сказал Кротов.

Вратарь уфимцев Александр Беленов получил две желтые карточки в добавленное время.

получил две желтые карточки в добавленное время. «Уфа» использовала все замены к тому времени, поэтому Вячеслав Кротов встал в ворота после удаления Беленова.

Главным арбитром матча был Виталий Мешков.

Обзор матча, удаление Беленова на 6:00: