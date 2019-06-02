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    Кротов – о красной карточке Беленову: «Для меня удаление выглядело глупо. Решение судьи непонятное»

    Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал результат ответного стыкового матча против «Томи» (0:1, 2:1 по сумме двух матчей).

    «Была какая-то нервозность, у игроков лежал груз ответственности, газон был не лучшего состояния. Все эти факторы сказались на нашей игре. Но самое главное, что мы остались в Премьер-лиге.

    Для меня это удаление выглядело глупо. Непонятно, почему судья за столь короткий промежуток времени показал две желтые карточки нашему вратарю. Беленов уже был готов выбивать мяч, а ему показали вторую желтую карточку. Решение судьи непонятное», – сказал Кротов.

    • Вратарь уфимцев Александр Беленов получил две желтые карточки в добавленное время.
    • «Уфа» использовала все замены к тому времени, поэтому Вячеслав Кротов встал в ворота после удаления Беленова.
    • Главным арбитром матча был Виталий Мешков.

    Обзор матча, удаление Беленова на 6:00:

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2019 20:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян 1 час назад

      на видео....на 6:08...удары по воротам.
      У УФы...0 ударов в конце матча!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ ***** ЭТОТ КЛУБ ВООБЩЕ НУЖЕН?!?!?!? УБОЖЕСТВО!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +516

      ZAITZEFF2011 14 часов назад

      Судья удалил Беленова правильно. Пустой разговор.

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