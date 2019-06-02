«Бенфика» интересуется Кейлором Навасом

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может покинуть клуб, игроком интересуется «Бенфика». Об этом сообщает El Espanol со ссылкой на португальский сайт Record.

Лиссабонский клуб хотел подписать вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена, но передумал из-за высокой трансферной стоимости игрока (60 миллионов евро).

Теперь «Бенфика» готовит предложение Навасу, но трансфер может не состояться из-за высокой зарплаты футболиста в «Реале». Навас получает 5 миллионов евро. По информации Record, «Бенфика» может попросить испанский клуб выплатить игроку часть из этих денег.