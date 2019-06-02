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    Газизов: «Евсеев остается в «Уфе». Время у него есть, работы впереди много»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что сезон получился тяжелым, и заявил, что главный тренер Вадим Евсеев продолжит руководить командой.

    Сегодня уфимцы проиграли «Томи» (0:1, первый матч – 2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ, но по сумме двух встреч сохранили место в высшем дивизионе.

    – Тяжелый сезон получился. Мы проделали путь от Лиги Европы до переходного турнира за выживание в премьер-лиге. Было сложно. Сыграли много матчей в этом сезоне, все не так однозначно. Сейчас нужно немного остыть и через некоторое время уже с холодной головой провести анализ того, что произошло за год. Главное, что решили задачу в матчах с «Томью».

    – Какие планы на следующий сезон? Что с бюджетом?

    – Бюджет у нас не меняется... Сейчас остыть надо, пока не буду ничего говорить.

    – Останется ли Вадим Евсеев главным тренером «Уфы»?

    – Да, Евсеев останется. Мы с ним изначально подписывали контракт на 2 года. Время у него есть, работы впереди много.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2019 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4815

      prezent2017 11 часов назад

      Евсеев нормальный коуч, болтает мало, делает много. Не в пример некоторым.

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