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    «Ливерпуль» – первая за 9 лет команда, выигравшая финал ЛЧ с меньшим процентом владения мячом, чем у соперника

    В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Мерсисайдцы уступили команде Маурисио Покеттино во владении мячом почти в два раза – 35,4 против 64,6 процента.

    Как сообщает Opta, «Ливерпуль» стал первой за девять лет командой, выигравшей финал ЛЧ с меньшим процентом владения мячом, чем у соперника.

    В 2010 году подобное удалось «Интеру» под руководством Жозе Моуринью. Миланцы тогда победили «Баварию» со счетом 2:0.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Opta

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +605

      Аден 2 часа назад

      ну-у, тут ещё Ливер должен определённо немного поблагодарить судейку.

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