«Ливерпуль» – первая за 9 лет команда, выигравшая финал ЛЧ с меньшим процентом владения мячом, чем у соперника

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Мерсисайдцы уступили команде Маурисио Покеттино во владении мячом почти в два раза – 35,4 против 64,6 процента.

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» стал первой за девять лет командой, выигравшей финал ЛЧ с меньшим процентом владения мячом, чем у соперника.

В 2010 году подобное удалось «Интеру» под руководством Жозе Моуринью. Миланцы тогда победили «Баварию» со счетом 2:0.

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