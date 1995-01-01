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    Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок в мире. Он должен выиграть награду»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    «Думаю, что Месси – лучший игрок в мире. Он должен выиграть «Золотой мяч». Но если награду дадут мне, я ее возьму. Хотя, на мой взгляд, Месси должен получить. Он остается лучшим независимо от попадания в финал Лиги чемпионов», – сказал голландец.

    • Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Его признали лучшим игроком финального матча с «Тоттенхэмом».
    • 31-летний Месси в минувшем сезоне забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах за «Барселону».

    Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет

    Источник: Express

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7092

      Cules2013 4 часа назад

      ван Дейк заслужил место в топ-3, наверное, но на ЗМ он ничего такого прям не сделал.

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