Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок в мире. Он должен выиграть награду»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Думаю, что Месси – лучший игрок в мире. Он должен выиграть «Золотой мяч». Но если награду дадут мне, я ее возьму. Хотя, на мой взгляд, Месси должен получить. Он остается лучшим независимо от попадания в финал Лиги чемпионов», – сказал голландец.

Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Его признали лучшим игроком финального матча с «Тоттенхэмом».

31-летний Месси в минувшем сезоне забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах за «Барселону».

Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет