Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Финал на «Ванда Метрополитано» – первый в истории Лиги чемпионов без карточек

    Финал Лиги чемпионов-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде закончился со счетом 0:2.

    Главный арбитр Дамир Скомина за 90 минут не показал ни одной карточки. Это первый случай в истории главного еврокубка как начиная как минимум с 1992-го года.

    В финале прошлогоднего розыгрыша между «Ливерпулем» и «Реалом» (1:3) была показана только одна карточка. Прежде эта статистика была лучшей по указанному показателю наряду с финале ЛЧ-1998/99 «Манчестер Юнайтед»«Бавария» (2:1) была показана только одна карточка.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9591

      Garrincha58 7 часов назад

      точно а я и не заметил но поводы были Скомина захотел выделиться и это у него получилось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6036

      KLIM777 13 часов назад

      это лишь говорит о том, что никакой борьбы не было.

      И судьи жалеют нынче. Игра рукой в штрафной это как минимум жк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2526

      Yev 14 часов назад

      Не было страсти по этому и не было карточек. Еще перед началом матча Тоттенхэм знал что проиграет. Плохо когда в финале играют команды одного чемпионата: они так друг друга знают, что сюрприза не бывает.
      Исключение: эль-классико прошлых лет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      FENIX-SL 14 часов назад

      какой то нетипичный английский матч
      понятное дело что высокий уровень игры
      но было как то буднично
      будто бы матч апл один из первых в сезоне

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 14 часов назад

      И самый убогий

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7092

      Cules2013 > Skull_Boy 4 часа назад

      как посмотреть. Когда например, Интер на изи обыграл Баварию 2-0, было не лучше. Там уже до финала говорили, что Интер выиграет, что Бавария никакая и еле туда доползла.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru