Финал на «Ванда Метрополитано» – первый в истории Лиги чемпионов без карточек

Финал Лиги чемпионов-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде закончился со счетом 0:2.

Главный арбитр Дамир Скомина за 90 минут не показал ни одной карточки. Это первый случай в истории главного еврокубка как начиная как минимум с 1992-го года.

В финале прошлогоднего розыгрыша между «Ливерпулем» и «Реалом» (1:3) была показана только одна карточка. Прежде эта статистика была лучшей по указанному показателю наряду с финале ЛЧ-1998/99 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1) была показана только одна карточка.

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