Клопп – о победе в ЛЧ: «Это лучшая ночь наших футбольных жизней»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).

«Я очень рад за парней, всех людей вокруг и свою семью. Они сражаются за меня и поэтому заслуживают этого как никто другой.

Вы когда-нибудь видели, чтобы команда боролась, как мы, – без топлива в баке? А еще у нас есть вратарь, который превращает тяжелые вещи в легкие.

Это лучшая ночь наших футбольных жизней.

Обычно спустя 20 минут после матча я уже наполовину пьян, но сейчас пил только воду!» – цитирует немца BBC.

Клопп выиграл первый трофей с командой за четыре года в должности. В сезоне-2015/16 «Ливерпуль» под его руководством уступил «Севилье» (1:3) в финале Лиги Европы, а в финале ЛЧ-2017/18 с тем же счетом проиграл «Реалу».

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