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    Клопп – о победе в ЛЧ: «Это лучшая ночь наших футбольных жизней»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).

    «Я очень рад за парней, всех людей вокруг и свою семью. Они сражаются за меня и поэтому заслуживают этого как никто другой.

    Вы когда-нибудь видели, чтобы команда боролась, как мы, – без топлива в баке? А еще у нас есть вратарь, который превращает тяжелые вещи в легкие.

    Это лучшая ночь наших футбольных жизней.

    Обычно спустя 20 минут после матча я уже наполовину пьян, но сейчас пил только воду!» – цитирует немца BBC.

    Клопп выиграл первый трофей с командой за четыре года в должности. В сезоне-2015/16 «Ливерпуль» под его руководством уступил «Севилье» (1:3) в финале Лиги Европы, а в финале ЛЧ-2017/18 с тем же счетом проиграл «Реалу».

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: BBC

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +537

      spam2009 3 часа назад

      Вот 100% даю, что Мане специально бил в руку. В этом он конечно же не признается))

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      Рейтинг: +114

      SummerHAze 14 часов назад

      пей

      0
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      Рейтинг: +1057

      Koshkin@myshkyn 14 часов назад

      наполовину пьян) это норм)) я после финала уже в какаху)

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