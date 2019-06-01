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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и взял трофей шестой раз в истории

    Решающий матч Лиги чемпионов-2018/19 «Тоттенхэм»«Ливерпуль» закончился со счетом 0:2.

    Полузащитник Мохамед Салах на второй минуте реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов ЛЧ. Мяч стал вторым в списке самых быстрых мячей в финалах турнира.

    Нападающий Дивок Ориги на 87-й минуте установил окончательный счет.

    «Ливерпуль» выиграл главный еврокубок шестой раз в истории. Прежде команда четырежды побеждала в рамках Кубка европейских чемпионов (1977, 1978, 1981 и 1984) и один раз в современном формате турнира (2005).

    Лига чемпионов. Финал

    Тоттенхэм (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Салах, 2 (с пенальти); 0:2 – Ориги, 87.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон, Кейн.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

    Предупреждения: нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2019 23:57
    Комментарии109
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    • ...
      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Забудется зрелищность -останется результат ! Ливерпуль обладатель Лиги Чемпионов !

      0
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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Даже не стал ждать конца игры.
      Скучно.

      0
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      Рейтинг: +537

      spam2009 3 часа назад

      Вот 100% даю, что Мане специально бил в руку. В этом он конечно же не признается))

      0
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      Рейтинг: +1057

      Koshkin@myshkyn > spam2009 2 часа назад

      и дальше что????

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      Рейтинг: +537

      spam2009 > Koshkin@myshkyn 2 часа назад

      Ничего, молодец Мане, победа не пахнет))

      0
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      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК > spam2009 2 часа назад

      Не понятно , зачем защитник (Сиссоко ) расставлял руки в стороны ?!

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      Рейтинг: +537

      spam2009 > САДЫЧОК 2 часа назад

      ну он по ходу показывал своему товарищу, чтобы тот фланг держал, но Мане 100 пудов пулял в руку

      0
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      Рейтинг: +411

      Киркинитидец 4 часа назад

      типичные два английских финала! гла вное результат...

      0
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      Рейтинг: +1732

      diadushka 4 часа назад

      На то, что матч мог показаться скучным могла повлиять аура стадиона атлетико, там не привыкать видеть скучные матчи)))
      А если серьезно, Ливерпуль с победой! Достойнее всех выглядели по ходу турнира, и то что не сломались после 0:3 от Барсы уже дорогого стоит!

      1
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      Рейтинг: +10957

      ВетеR 4 часа назад

      Ливерпуль с победой!

      Финал был не ярким, на кону стоял Кубок и он взят !!
      Поздравляю команду и Клоппа !

      0
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      Рейтинг: +351

      Muboraksho 5 часов назад

      Главное Ливерпуль по мимо Битлз вписался еще в одну историю. Игра была так себе, но победили и это важно для истории...

      0
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      Рейтинг: +820

      Иван_Невский 5 часов назад

      Ливерпуль поведя в счете решил его удержать, но это не их игра , с победой Ливерпуль!
      финал скукотища.

      0
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      Рейтинг: +71265

      zigbert 5 часов назад

      Пенальти спорный. Однако у Тоттенхэма было целых 90 минут что бы отыграться. Гораздо хуже получить такой пенальти в конце матча. Игра была совершенно равной. Алиссон спас Ливерпуль несколько раз.В прошлом финале Ливерпулю как раз и не хватило такого вратаря. С победой Ливерпуль! Этот сезон можно считать для него более чем успешным.

      6
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      Рейтинг: +1323

      Леха из Твери 5 часов назад

      Сисоко зачем-то поднял руку, видимо таким образом какие-то указания давал защите. И по ходу Мане целенаправленно в нее и попал мячом. Т.е. сейчас в футболе игроки атаки на краях будут специально руки противников искать, нежели своих товарищей в штрафной))) Кажись так профитнее будет.

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