Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и взял трофей шестой раз в истории

Решающий матч Лиги чемпионов-2018/19 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» закончился со счетом 0:2.

Полузащитник Мохамед Салах на второй минуте реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов ЛЧ. Мяч стал вторым в списке самых быстрых мячей в финалах турнира.

Нападающий Дивок Ориги на 87-й минуте установил окончательный счет.

«Ливерпуль» выиграл главный еврокубок шестой раз в истории. Прежде команда четырежды побеждала в рамках Кубка европейских чемпионов (1977, 1978, 1981 и 1984) и один раз в современном формате турнира (2005).

Лига чемпионов. Финал

Тоттенхэм (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салах, 2 (с пенальти); 0:2 – Ориги, 87.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Предупреждения: нет.

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