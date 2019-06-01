Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и взял трофей шестой раз в истории

Забудется зрелищность -останется результат ! Ливерпуль обладатель Лиги Чемпионов !
Решающий матч Лиги чемпионов-2018/19 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» закончился со счетом 0:2.
Полузащитник Мохамед Салах на второй минуте реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов ЛЧ. Мяч стал вторым в списке самых быстрых мячей в финалах турнира.
Нападающий Дивок Ориги на 87-й минуте установил окончательный счет.
«Ливерпуль» выиграл главный еврокубок шестой раз в истории. Прежде команда четырежды побеждала в рамках Кубка европейских чемпионов (1977, 1978, 1981 и 1984) и один раз в современном формате турнира (2005).
Лига чемпионов. Финал
Тоттенхэм (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Салах, 2 (с пенальти); 0:2 – Ориги, 87.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).
Предупреждения: нет.