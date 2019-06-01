Гол Салаха – второй среди самых быстрых в финалах ЛЧ. Мальдини в 2005 забил «Ливерпулю» на 51 секунде

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в решающем матче Лиги чемпионов (0:1, 32-я минута).

Нападающий ливерпульцев Мохамед Салах реализовал пенальти на второй минуте. Одиннадцатиметровый на 24-й секунде за игру рукой полузащитника Муссы Сиссоко стал самым быстрым в истории финалов турнира.

Мяч египтянина – второй среди самых быстрых в истории финалов соревнования. Первое место у гола защитника «Милана» Паоло Мальдини в финале Лиги чемпионов-2004/05 против «Ливерпуля» (51-я секунда).

Экс-нападающий «Реала» Энрике Матеос в 1959-м году забил на первой минуте финала кубка европейских чемпионов.