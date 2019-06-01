Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Гол Салаха – второй среди самых быстрых в финалах ЛЧ. Мальдини в 2005 забил «Ливерпулю» на 51 секунде

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в решающем матче Лиги чемпионов (0:1, 32-я минута).

    Нападающий ливерпульцев Мохамед Салах реализовал пенальти на второй минуте. Одиннадцатиметровый на 24-й секунде за игру рукой полузащитника Муссы Сиссоко стал самым быстрым в истории финалов турнира.

    Мяч египтянина – второй среди самых быстрых в истории финалов соревнования. Первое место у гола защитника «Милана» Паоло Мальдини в финале Лиги чемпионов-2004/05 против «Ливерпуля» (51-я секунда).

    Экс-нападающий «Реала» Энрике Матеос в 1959-м году забил на первой минуте финала кубка европейских чемпионов.

    Источник: GracenoteLive

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2019 22:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru