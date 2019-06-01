Венгер – о Клоппе: «Проигрывая все финалы, кроме одного, человек борется с внутренними демонами»

И где эти демонами??? You'll never walk alonе! Понятно да
Арсен Венгер перед финалом Лиги чемпионов прокомментировал статистику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в финалах.
«Я уверен, что после семи поражений в восьми финалах (Венгер оговорился, у Клоппа 6 проигранных финалов из 7-ми без учета суперкубков – прим. «Бомбардира»), человек борется со своими внутренними демонами, которые намекают ему на очередное поражение», – сказал экс-главный тренер «Арсенала».
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22:00 мск.
- Ранее команды объявили стартовые составы.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.