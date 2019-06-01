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    Венгер – о Клоппе: «Проигрывая все финалы, кроме одного, человек борется с внутренними демонами»

    Арсен Венгер перед финалом Лиги чемпионов прокомментировал статистику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в финалах.

    «Я уверен, что после семи поражений в восьми финалах (Венгер оговорился, у Клоппа 6 проигранных финалов из 7-ми без учета суперкубков – прим. «Бомбардира»), человек борется со своими внутренними демонами, которые намекают ему на очередное поражение», – сказал экс-главный тренер «Арсенала».

    Источник: beIN Sports

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    01.06.2019 21:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Jasur_7 planets tojdor ** 15 часов назад

      И где эти демонами??? You'll never walk alonе! Понятно да

      1
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      Рейтинг: +613

      Jhon1989 17 часов назад

      Сегодня он встретиться со своими демонами... Вперёд ШПОРЫ!!!

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