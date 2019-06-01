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    «Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения

    Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».

    Спустя четыре часа после официального представления и пресс-конференции клуб объявил об увольнении главного тренера.

    По информации Soczu, стороны не договорились о плане подготовки команды к следующему сезону.

    Источник: Soczu

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    01.06.2019 21:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +626

      Мы ЦСКА 17 часов назад

      Если была неустойка, то это самые легкие деньги =))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1365

      VSt 17 часов назад

      Тянучки.
      «Касымпашу» только за смертью посылать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1336

      Snek 17 часов назад

      Ох уж эти горячие турецкие парни:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Illars 17 часов назад

      интересно, неустойка были прописана или нет)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      AHTUNGBOL 17 часов назад

      Жесть. А договориться ДО ПОДПИСАНИЯ не судьба что ли было???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1451

      SarJr 18 часов назад

      Он покурил там где нельзя что ле?!

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