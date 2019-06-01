«Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения

Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».

Спустя четыре часа после официального представления и пресс-конференции клуб объявил об увольнении главного тренера.

По информации Soczu, стороны не договорились о плане подготовки команды к следующему сезону.