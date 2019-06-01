«Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения

Если была неустойка, то это самые легкие деньги =))
Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».
Спустя четыре часа после официального представления и пресс-конференции клуб объявил об увольнении главного тренера.
По информации Soczu, стороны не договорились о плане подготовки команды к следующему сезону.
- Стамбульский клуб завершил прошлый сезон чемпионата Турции на 14 позиции в турнирной таблице.
- Прежде Узульмез работал с «Генчлербирлиги», «Ризеспором», «Газиантеспором» и «Элязыгспором». В 2011 году завершил карьеру крайнего защитника в «Бешикташе» после 11 лет выступлений.