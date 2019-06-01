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    Жена Руни пожелала «Ливерпулю» удачи в финале ЛЧ. Уэйн – воспитанник «Эвертона»

    Коллин Руни, жена нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна, посвятила запись в твиттере финалу Лиги чемпионов.

    «Удачи, «Ливерпуль», – написала англичанка.

    Пользователь @joyvinwaz опубликовал ответ: «Не думаю, что Уэйн будет рад такому».

    «Нельзя изменить того, что пришло к тебе еще при рождении. Моя семья – красная (о клубной принадлежности – прим. «Бомбардира»)», – ответила Руни.

    Источник: Твиттер Колин Руни

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    01.06.2019 20:06
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