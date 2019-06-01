Жена Руни пожелала «Ливерпулю» удачи в финале ЛЧ. Уэйн – воспитанник «Эвертона»

Коллин Руни, жена нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна, посвятила запись в твиттере финалу Лиги чемпионов.
«Удачи, «Ливерпуль», – написала англичанка.
Пользователь @joyvinwaz опубликовал ответ: «Не думаю, что Уэйн будет рад такому».
«Нельзя изменить того, что пришло к тебе еще при рождении. Моя семья – красная (о клубной принадлежности – прим. «Бомбардира»)», – ответила Руни.
- Уэйн Руни родился в Ливерпуле и с 10 лет находился в клубной системе «Эвертона». В 2002 году он заключил с клубом взрослый контракт, а спустя два сезона перешел в «Манчестер Юнайтед» за 37 миллионов евро.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.