Жена Руни пожелала «Ливерпулю» удачи в финале ЛЧ. Уэйн – воспитанник «Эвертона»

Коллин Руни, жена нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна, посвятила запись в твиттере финалу Лиги чемпионов.

«Удачи, «Ливерпуль», – написала англичанка.

Пользователь @joyvinwaz опубликовал ответ: «Не думаю, что Уэйн будет рад такому».

«Нельзя изменить того, что пришло к тебе еще при рождении. Моя семья – красная (о клубной принадлежности – прим. «Бомбардира»)», – ответила Руни.