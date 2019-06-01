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    Впервые за 1099 дней победителем Лиги чемпионов будет не «Реал»

    Сегодня, 1-го июня, состоится финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм»«Ливерпуль».

    «Реал» перестанет быть действующим обладателем трофея впервые за 1099 дней. В текущем розыгрыше команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу» (2:1 на выезде; 1:4 дома).

    Мадридцы выиграли три предыдущих финала:

    ЛЧ-2015/16 Реал – Атлетико – 1:1 (5:3 по пенальти)

    ЛЧ-2016/17 Ювентус – Реал – 1:4

    ЛЧ-2017/18 Реал – Ливерпуль – 3:1

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2019 19:39
    Комментарии13
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      Рейтинг: +159

      Vseok 16 часов назад

      И это *****сь :-)
      Честно!
      Не люблю я ,когда скучно и неинтересно (я про гегемонию реала в лч)

      1
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      Рейтинг: +613

      Jhon1989 17 часов назад

      Скоро все вернётся на круги свои!!!

      0
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      Рейтинг: +6820

      alex1951 18 часов назад

      По правде меня тошнит от всех этих : ,,супер-клуб,, ,,супер-игрок,,............
      Вроде как ,,высший свет футбола,где остальным места нет......пупы земли ,где нет конкуренции - Испания - Реал,Барса Германия - Бавария,Боруссия Англия - Ман С. ,Ливерпуль ......из года в год.....толи дело Россия : Спартачок,Локомотивичёк, Зеничёк ,каждый что то новенькое ....так вот надо...

      3
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      Рейтинг: +2745

      BarStep 18 часов назад

      Ну и славненько..

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      Рейтинг: +567

      juvseriy 18 часов назад

      Если бы Зидан не уходил интересно Реал бы был сейчас в финале?

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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 18 часов назад

      Как судьи тащили Реал нетащили так никого и никогда, ладно еще в сезоне 15-16 более менее играли, а дальше сплошной бардак с голами с левых пенок и офсайдов

      3
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      Рейтинг: +7092

      Cules2013 18 часов назад

      И ещё бы 1099 не выигрывали минимум) Хватит и того, что есть)

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      Рейтинг: +6820

      alex1951 19 часов назад

      Стагнация в футболе - опасная вешь......Можно собрать сборную мира,обозвать ,,Реалом,, , за счет бабок немеренных и спать спокойно....года три...)))
      Суть в том,что не свои выигрывают,а сбродная ,,солянка,,

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      Рейтинг: +1323

      Леха из Твери 19 часов назад

      Вы там че курили. 17-18 Реал-Ливер.

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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      и кто такую галиматью от безделья высчитывает,шли бы в поле бурьян полоть,колорадов травить,все бы больше пользы обществу,я так думаю...

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      Рейтинг: +411

      Киркинитидец > koli4ka 19 часов назад

      дни они считают - колбасюки! посчитали бы сколько лет Торпедо М не было чемпином... или Арарат!

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