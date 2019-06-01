Впервые за 1099 дней победителем Лиги чемпионов будет не «Реал»

И это *****сь :-)
Честно!
Не люблю я ,когда скучно и неинтересно (я про гегемонию реала в лч)
Сегодня, 1-го июня, состоится финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
«Реал» перестанет быть действующим обладателем трофея впервые за 1099 дней. В текущем розыгрыше команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу» (2:1 на выезде; 1:4 дома).
Мадридцы выиграли три предыдущих финала:
ЛЧ-2015/16 Реал – Атлетико – 1:1 (5:3 по пенальти)
ЛЧ-2016/17 Ювентус – Реал – 1:4
ЛЧ-2017/18 Реал – Ливерпуль – 3:1
- Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.