ESPN: Зидан уговорил Рамоса остаться в «Реале»

Капитан «Реала» Серхио Рамос решил остаться в клубе после разговора с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

По информации ESPN, до беседы с французом 33-летний испанец твердо намеревался покинуть «Сантьяго Берабеу». У него было выгодное предложение из Китая.

Также Зидан общался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы донести до него, что Рамос является очень важным игроком и с ним нельзя расставаться.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

В сезоне-2018/19 защитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно»