Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    ESPN: Зидан уговорил Рамоса остаться в «Реале»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос решил остаться в клубе после разговора с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

    По информации ESPN, до беседы с французом 33-летний испанец твердо намеревался покинуть «Сантьяго Берабеу». У него было выгодное предложение из Китая.

    Также Зидан общался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы донести до него, что Рамос является очень важным игроком и с ним нельзя расставаться.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В сезоне-2018/19 защитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно»

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      Жёлто-синий 41 минуту назад

      Рамос уже не тот,сколько реал голов напускал в этом сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      Хорошо,что уговорил,а то бы свалил к другану Жирару в Барсу!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru