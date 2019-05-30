Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно»

Защитник «Реала» Серхио Рамос проводит пресс-конференцию. На ней он опроверг информацию об уходе из клуба.

«Я не хочу покидать «Реал», я всегда говорил, что моя мечта – завершить карьеру здесь. Президент знает, что я всегда ему говорил, что никогда не уйду, что я готов играть здесь бесплатно.

Меня волнует, что я уеду на неделю из Испании, и когда вернусь, здесь будут эти разговоры. Я давно не говорил с Пересом ни о деньгах, ни о контракте, потому что я хочу остаться здесь.

Мы не обсуждали финансовые вопросы. Это вопрос доверия и эмоциональной привязанности. В моей жизни есть две важные опоры – увлечение и президент. Были вещи, из-за которых у меня возникали определенные сомнения, вещи, которые причиняли мне боль. Самым лучшим было поговорить лицом к лицу, чтобы остаться здесь – где я хочу быть.

Предложение из Китая лежит на столе. Это предложение, которое вы принимаете, когда одна из этих опор вас подводит. Отношения не были такими, каким я думаю, они должны были быть. Но я не рассуждал о переезде в Китай, не просил отпустить меня, как говорили», – сказал Рамос.