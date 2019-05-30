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    Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос проводит пресс-конференцию. На ней он опроверг информацию об уходе из клуба.

    «Я не хочу покидать «Реал», я всегда говорил, что моя мечта – завершить карьеру здесь. Президент знает, что я всегда ему говорил, что никогда не уйду, что я готов играть здесь бесплатно.

    Меня волнует, что я уеду на неделю из Испании, и когда вернусь, здесь будут эти разговоры. Я давно не говорил с Пересом ни о деньгах, ни о контракте, потому что я хочу остаться здесь.

    Мы не обсуждали финансовые вопросы. Это вопрос доверия и эмоциональной привязанности. В моей жизни есть две важные опоры – увлечение и президент. Были вещи, из-за которых у меня возникали определенные сомнения, вещи, которые причиняли мне боль. Самым лучшим было поговорить лицом к лицу, чтобы остаться здесь – где я хочу быть.

    Предложение из Китая лежит на столе. Это предложение, которое вы принимаете, когда одна из этих опор вас подводит. Отношения не были такими, каким я думаю, они должны были быть. Но я не рассуждал о переезде в Китай, не просил отпустить меня, как говорили», – сказал Рамос.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В текущем сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
    • Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ» или «МЮ».

    Источник: Marca

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    30.05.2019 19:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 31 мая, 10:21

      представляю их разговор:
      -ты совсем из ума выжил серхио? или ахринел? за бесплатно в китай ему захотелось видишь ли! сиди где сидишь и не вы*бывайся...
      -да дон флорентино, виноват, я больше не буду))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 30 мая, 22:25

      Дааа... Вправил Перес мозги Рамосу)))
      Тот хотел бесплатно в Китай уехать, а теперь готов БЕПЛАТНО В РЕАЛЕ ИГРАТЬ)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 22:16

      Короче, Рамос никуда не уйдёт (какая неожиданность), но типа он чёто-там не поделил слегка с Пересом. Намёк ясен.

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