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    «Спорт день за днем»: «Урал» ведет переговоры с «Зенитом» о выкупе Панюкова

    По информации «Спорт день за днем», «Урал» хочет сохранить в команде нападающего Андрея Панюкова.

    Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Зениту». Сезон-2018/19 россиянин провел в екатеринбургском клубе в аренде.

    Как утверждает источник, «Урал» вступил в переговоры с петербуржцами по поводу трансфера форварда.

    • В прошедшей кампании Панюков провел за команду из Екатеринбурга 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи.
    • Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Панюкова в 1,5 миллиона евро.
    • Вчера СМИ сообщили, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».

    Источник: «Спорт день за днем»

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