«Спорт день за днем»: «Урал» ведет переговоры с «Зенитом» о выкупе Панюкова

По информации «Спорт день за днем», «Урал» хочет сохранить в команде нападающего Андрея Панюкова.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Зениту». Сезон-2018/19 россиянин провел в екатеринбургском клубе в аренде.

Как утверждает источник, «Урал» вступил в переговоры с петербуржцами по поводу трансфера форварда.