«Спорт день за днем»: «Урал» ведет переговоры с «Зенитом» о выкупе Панюкова

Да пусть берут. Не для ЛЧ он, малоактивен и по воротам мажет.
По информации «Спорт день за днем», «Урал» хочет сохранить в команде нападающего Андрея Панюкова.
Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Зениту». Сезон-2018/19 россиянин провел в екатеринбургском клубе в аренде.
Как утверждает источник, «Урал» вступил в переговоры с петербуржцами по поводу трансфера форварда.
- В прошедшей кампании Панюков провел за команду из Екатеринбурга 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи.
- Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Панюкова в 1,5 миллиона евро.
- Вчера СМИ сообщили, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».