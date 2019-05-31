«Чемпионат»: Панюков может продолжить карьеру в «Ростове»

Нобоа с Ерохиным там часом не лишние ?
По информации «Чемпионата», нападающий «Зенита» Андрей Панюков входит в сферу интересов «Ростова».
Ростовчане могут приобрести 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
- Сезон-2018/19 россиянин провел на правах аренды в «Урале». В составе екатеринбургской команды он провел 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
- Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Панюкова в 1,5 миллиона евро.