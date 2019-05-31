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    «Чемпионат»: Панюков может продолжить карьеру в «Ростове»

    По информации «Чемпионата», нападающий «Зенита» Андрей Панюков входит в сферу интересов «Ростова».

    Ростовчане могут приобрести 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    • Сезон-2018/19 россиянин провел на правах аренды в «Урале». В составе екатеринбургской команды он провел 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
    • Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Панюкова в 1,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.05.2019 15:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30298

      MaxRnD 19 часов назад

      Нобоа с Ерохиным там часом не лишние ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29229

      portero > MaxRnD 18 часов назад

      Их долго лечили, должны еще отработать как следует в ЛЧ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 22 часа назад

      Зенит с удовольствием продаст его как и многих других наших игроков и легов. Там этим летом предстоит большая распродажа и раздача вновь в аренду.

      4
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