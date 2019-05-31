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    Дзюба: «Когда мы ехали по Москве перед ЧМ-2018, одна женщина спустила джинсы и показала нам попу»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в передаче «Вечерний Ургант» рассказал, что привык к оскорблениям со стороны болельщиков.

    Форвард отметил, что после ЧМ-2018 отношение к футболистам национальной команды изменилось.

    – Спасибо большое за плакаты. Раньше писали другое: дерево, каланча, мазила. Но я не обижался, мы уже привыкли. Нас, футболистов, с семи лет так плотненько…

    – Оскорбляют?

    – Да. Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу. За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы…

    – Люди бросали камни?

    – Если бы. Одна женщина лет 40 повернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу.

    – У меня один вопрос: как вы поняли, что ей около 40?

    – Морщинистая попка была.

    – В вас не верил никто.

    – Кроме тех, кто собрался в Новогорске. И наши родственники, и семьи. Надеюсь. Может быть, они не верили, но надеялись, что эти парни, наконец, соберутся.

    На домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти Хорватии. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии 11-метровых ударов победила Испанию.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 42 минуты назад

      Дзюба не понял: женщина показала попу именно ему, а не команде. Я так думаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Novik38 1 час назад

      Наверное, увидев эту попу, он и начал честь после забитого гола отдавать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Алеха32 5 часов назад

      Если попа была полная ,то это наш футбол ,а если не полная то это приглашение))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери 8 часов назад

      Скорее эта баба намекала на состояние российского футбола.

      4
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