Дзюба: «Когда мы ехали по Москве перед ЧМ-2018, одна женщина спустила джинсы и показала нам попу»

Дзюба не понял: женщина показала попу именно ему, а не команде. Я так думаю.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в передаче «Вечерний Ургант» рассказал, что привык к оскорблениям со стороны болельщиков.
Форвард отметил, что после ЧМ-2018 отношение к футболистам национальной команды изменилось.
– Спасибо большое за плакаты. Раньше писали другое: дерево, каланча, мазила. Но я не обижался, мы уже привыкли. Нас, футболистов, с семи лет так плотненько…
– Оскорбляют?
– Да. Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу. За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы…
– Люди бросали камни?
– Если бы. Одна женщина лет 40 повернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу.
– У меня один вопрос: как вы поняли, что ей около 40?
– Морщинистая попка была.
– В вас не верил никто.
– Кроме тех, кто собрался в Новогорске. И наши родственники, и семьи. Надеюсь. Может быть, они не верили, но надеялись, что эти парни, наконец, соберутся.
На домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти Хорватии. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии 11-метровых ударов победила Испанию.