Дзюба: «Когда мы ехали по Москве перед ЧМ-2018, одна женщина спустила джинсы и показала нам попу»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в передаче «Вечерний Ургант» рассказал, что привык к оскорблениям со стороны болельщиков.

Форвард отметил, что после ЧМ-2018 отношение к футболистам национальной команды изменилось.

– Спасибо большое за плакаты. Раньше писали другое: дерево, каланча, мазила. Но я не обижался, мы уже привыкли. Нас, футболистов, с семи лет так плотненько…

– Оскорбляют?

– Да. Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу. За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы…

– Люди бросали камни?

– Если бы. Одна женщина лет 40 повернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу.

– У меня один вопрос: как вы поняли, что ей около 40?

– Морщинистая попка была.

– В вас не верил никто.

– Кроме тех, кто собрался в Новогорске. И наши родственники, и семьи. Надеюсь. Может быть, они не верили, но надеялись, что эти парни, наконец, соберутся.

На домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти Хорватии. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии 11-метровых ударов победила Испанию.