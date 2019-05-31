«Динамо» объявило о переходе Шиманьски из «Легии»

«Динамо» объявило о переходе из «Легии» полузащитника Себастьяна Шиманьски.

Московский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт сроком на пять лет.

Поляк прибудет в расположение динамовцев в ближайшее время.

Шиманьски – воспитанник «Легии». В основном составе варшавской команды он дебютировал 7 июля 2016 года в матче за Суперкубок Польши с «Лехом» (1:4), в котором вышел на замену на 77-й минуте.

В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Летом 2018 года Шиманьски интересовался ЦСКА, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

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