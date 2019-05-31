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    «Динамо» объявило о переходе Шиманьски из «Легии»

    «Динамо» объявило о переходе из «Легии» полузащитника Себастьяна Шиманьски.

    Московский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт сроком на пять лет.

    Поляк прибудет в расположение динамовцев в ближайшее время.

    Шиманьски – воспитанник «Легии». В основном составе варшавской команды он дебютировал 7 июля 2016 года в матче за Суперкубок Польши с «Лехом» (1:4), в котором вышел на замену на 77-й минуте.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.
    • Летом 2018 года Шиманьски интересовался ЦСКА, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

    «Динамо» подписало первого новичка. Деньги – самое важное в этом трансфере

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    31.05.2019 23:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 2 часа назад

      Первенец. Хорошо если Динамо не ошиблось в нем.

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      Рейтинг: +60

      Nurik Ponsuato 8 часов назад

      Шиманьски 2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Parker8 13 часов назад

      Хоть Тьяго Сильву еще раз обратно позовите, ни у кого нет стимула выкладываться игрой за это дно. Вся структура прогнила насквозь, не просто так этот недоклуб стоит (ОФИЦИАЛЬНО) дешевле коробка спичек

      0
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      Рейтинг: +16

      DonBaton 15 часов назад

      Что это такое?с какой лаборатории его забрали?

      0
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