Льорис: «Для каждого из нас выход в финал ЛЧ стал одним из лучших за моментов за все время в «Тоттенхэме»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем – это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.
Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень.
Нам нужен наш каждый игрок. У нас в команде хороший сплав из молодежи и опытных игроков. Молодым просто надо следовать за лидерами: за тренером и его помощниками, а потом и за ведущими игроками.
Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в «Тоттенхэме». Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.
Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное – впереди», – сказал Льорис.
- В ответном полуфинале Лиги чемпионов команда Маурисио Покеттино обыграла «Аякс» (3:2) благодаря хет-трику нападающего Лукаса Моуры. Первый матч закончился победой амстердамцев – 2:1.
- Решающая встреча состоится завтра, 1 июня, на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.