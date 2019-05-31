Льорис: «Для каждого из нас выход в финал ЛЧ стал одним из лучших за моментов за все время в «Тоттенхэме»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем – это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.

Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень.

Нам нужен наш каждый игрок. У нас в команде хороший сплав из молодежи и опытных игроков. Молодым просто надо следовать за лидерами: за тренером и его помощниками, а потом и за ведущими игроками.

Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в «Тоттенхэме». Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.

Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное – впереди», – сказал Льорис.