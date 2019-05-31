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    Дзюба: «Выиграли Испанию – громко сказано. Отмучились, дотерпели, на характере выдержали»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    «Выиграли Испанию [на ЧМ-2018]? Ну это громко сказано. Скажем так, отмучились, дотерпели, на характере выдержали. Мы отбивались как могли.

    Что касается видео, на котором я ещe до Акинфеева отбивал пенальти ногой, то Игорь подсмотрел у меня, как ему надо работать. Когда ребята мне били по воротам, то я унижал и готовил их к пенальти. Антон Миранчук после этого стал забивать пенальти, кстати. До этого дай бог один из пяти забивал. Так что всe благодаря мне.

    Вообще у меня есть мечта, чтобы на 119 минуте удалили вратаря, и я встал в ворота. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь.

    Зимой у нас был товарищеский турнир в Катаре. Если матч там заканчивается вничью, то сразу бьют пенальти. Я уже даже договорился со всем тренерским штабом, что буду встану в ворота, если это произойдeт. Осталось только дотянуть до ничьей, но мы не смогли даже этого сделать. Проиграли оба матча», – цитирует 30-летнего Дзюбу «Чемпионат».

    • Дзюба забил 13 голов в 37 матчах сезона. 17 ассистов – лучший показатель РПЛ-2018/19, по итогам которой петербургский клуб стал чемпионом.
    • Автор трех голов и двух ассистов на ЧМ-2018 вошел в символическую сборную турнира по версии ESPN. Команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.05.2019 21:06
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3397

      APchelov 4 часа назад

      Думаю, на английском языке дзюба такое количество слов связать не сумеет. Англия! Забери его скорее

      0
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 5 часов назад

      Как тошно от этой массовой неграмотности!!! ЖурналЫсты,можно "выиграть У Испании",или "обыграть Испанию".

      0
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 7 часов назад

      С Испанией отмучились, дотерпели, на характере выдержали. А с Хорватией лысый идот тупыми заменами все испортил! Федю выпустил вместо Дзюбы. Гы!

      1
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      Рейтинг: +1205

      Torvald64 14 часов назад

      Щас бы, конечно, делать выводы по высказываниям, сделанным в эфире юмористической передачи)

      1
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      Рейтинг: +14

      Диванный Аналитик > Torvald64 7 часов назад

      Тссс, тихо, только Дзюбе не говорите, что «Вечерний Ургант» передача юмористическая и развлекательная)))

      1
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      Рейтинг: +1335

      Snek 17 часов назад

      Как такое получается... Говорит он, а стыдно мне..

      2
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 17 часов назад

      дзюбе еще фуражку набок и будет бенни хилл такой же клоун с его отданием чести

      1
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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov > Вальдемар IV 16 часов назад

      Алё, не трожь святое!!! Бенни - отличный комик, знает, как и когда пошутить, в отличии от.

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      Рейтинг: +308

      R015RK 18 часов назад

      Бревно,- оно и в Катаре бревно. Мысли у него были сделать всякую грязь и подосрать всей сборной России!!

      2
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      Рейтинг: +12959

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Столько стилистических ошибок! Это Дзюба так говорит или сайт неграмотный?...

      3
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      ЖурналЫсты,набранные по кастингу из подворотен. Как бы не говорил "клиент",грамотные специалисты "переводят" его слова на доступный русский язык.

      0
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      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark 18 часов назад

      Забавно. Если про моральную подготовку к пенальти правда, то он красавчик

      2
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    • ...
      Рейтинг: +778

      CSKA471 18 часов назад

      Веселый он парень)

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