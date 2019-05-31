Дзюба: «Выиграли Испанию – громко сказано. Отмучились, дотерпели, на характере выдержали»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Выиграли Испанию [на ЧМ-2018]? Ну это громко сказано. Скажем так, отмучились, дотерпели, на характере выдержали. Мы отбивались как могли.



Что касается видео, на котором я ещe до Акинфеева отбивал пенальти ногой, то Игорь подсмотрел у меня, как ему надо работать. Когда ребята мне били по воротам, то я унижал и готовил их к пенальти. Антон Миранчук после этого стал забивать пенальти, кстати. До этого дай бог один из пяти забивал. Так что всe благодаря мне.



Вообще у меня есть мечта, чтобы на 119 минуте удалили вратаря, и я встал в ворота. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь.



Зимой у нас был товарищеский турнир в Катаре. Если матч там заканчивается вничью, то сразу бьют пенальти. Я уже даже договорился со всем тренерским штабом, что буду встану в ворота, если это произойдeт. Осталось только дотянуть до ничьей, но мы не смогли даже этого сделать. Проиграли оба матча», – цитирует 30-летнего Дзюбу «Чемпионат».