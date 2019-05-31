Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала» в руках

Полузащитник «Челси» Эден Азар был запечатлен на фотографии с футболкой «Реала» в руках.

Как сообщает The Mirror, бельгиец вместе с семьей находится на отдыхе в Марбелье.

На снимке 28-летний футболист держит футболку мадридцев. Рядом с ним стоит официант – болельщик «Барселоны», который дал ему майку на подпись. При этом официант шутил, что Азар перейдет в каталонский клуб, а не в «Реал». Игрок ответил «нет».

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Челси» за полузащитника 120 миллионов евро. По информации СМИ, уже 3 июня мадридцы проведут презентацию бельгийца на своем стадионе.

Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»