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    Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала» в руках

    Полузащитник «Челси» Эден Азар был запечатлен на фотографии с футболкой «Реала» в руках.

    Как сообщает The Mirror, бельгиец вместе с семьей находится на отдыхе в Марбелье.

    На снимке 28-летний футболист держит футболку мадридцев. Рядом с ним стоит официант – болельщик «Барселоны», который дал ему майку на подпись. При этом официант шутил, что Азар перейдет в каталонский клуб, а не в «Реал». Игрок ответил «нет».

    Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Челси» за полузащитника 120 миллионов евро. По информации СМИ, уже 3 июня мадридцы проведут презентацию бельгийца на своем стадионе.

    Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»

    Источник: The Mirror

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    31.05.2019 17:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +666

      Benifacto 3 часа назад

      что этот белгиец себе позволяет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 5 часов назад

      Размер не его)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      DonBaton 20 часов назад

      Купил на распродаже небось,ещё и по акции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      juvseriy 21 час назад

      Это Мот из blackstar

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      AHTUNGBOL 21 час назад

      Это точно Азар? У него в кармане пистолет похоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +734

      Sedoi_Goblin 21 час назад

      А футболку с ребятенка сняли который в синих труселях?))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +629

      Тони Монтана Б > Sedoi_Goblin 21 час назад

      Скорее всего)))

      3
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