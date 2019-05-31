Telegraph: «Реал» предложит «Челси» 120 миллионов за Азара

«Реал» сделает новое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара. Ранее Evening Standard сообщил, что английский клуб отклонил два предложения «Реала», так как они были ниже 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации Telegraph, испанский клуб предложит за футболиста 106 миллионов фунтов (120 миллионов евро) в ближайшие несколько дней.