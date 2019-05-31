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    Telegraph: «Реал» предложит «Челси» 120 миллионов за Азара

    «Реал» сделает новое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара. Ранее Evening Standard сообщил, что английский клуб отклонил два предложения «Реала», так как они были ниже 100 миллионов фунтов стерлингов.

    По информации Telegraph, испанский клуб предложит за футболиста 106 миллионов фунтов (120 миллионов евро) в ближайшие несколько дней.

    • Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
    • После финала Лиги Европы Азар подтвердил, что, возможно, сыграл последний матч за «Челси».

    Источник: Telegraph

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    31.05.2019 00:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Для Челси это будет очень удачная сделка по деньгам. Но учитывая, что они не могут никого подписать, это существенная потеря в игровом плане.

      2
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      Рейтинг: +1900

      Dgad 31 мая, 08:24

      Трансферы тем более такие любят тишину и мы не знаем на какой стадии у клубов идут переговоры, но то что сторгуются это 100%. И сумма не будет превышать 100млн евро. Куртуа за 30 купили сторговались же, так же год по контракту оставался.

      1
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      Рейтинг: +798

      Romio-xxx > Dgad 31 мая, 14:47

      На тот момент у Челси небыло запрета на покупку новых игроков.А сейчас Азара можно и оставить,а чуть позже продать тому,кто еще захочет его подписать.

      0
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      Рейтинг: +1900

      Dgad > Romio-xxx 31 мая, 14:56

      Когда чуть позже то?))) Через год бесплатно уйдет

      0
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      Рейтинг: +15

      DonBaton 31 мая, 07:20

      Ага,при этом среал орал,что уже вот-вот представит этого,а по факту ещё и трансфер не согласован

      1
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      Рейтинг: +7919

      DeStar > DonBaton 31 мая, 14:13

      мне нравится как ты веришь одним новостям, про то что еще не согласован. И не веришь другим, где реал сказал что вот вот представит
      А может наоборот?) реал вот вот представит, а эта новость фэйк?) или это все из-за предвзятого отношения к реалу?)

      0
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      Рейтинг: +283

      бочаров 31 мая, 03:10

      Да отпустите чувака,пусть себя проявит там.

      3
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      Рейтинг: +15

      DonBaton > бочаров 31 мая, 07:21

      Гольфист там себя уже показал во всей красе

      0
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