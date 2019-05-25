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    Evening Standard: «Челси» отклонил два предложения «Реала» по Азару. Англичане запрашивают 100 миллионов за трансфер

    «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу полузащитника Эдена Азара. По информации Evening Standard, испанский клуб сделал два предложения «Челси», но англичане отклонили оба запроса.

    «Челси» запрашивает 100 миллионов фунтов стерлингов за переход Азара, «Реал» пока предлагал меньшую сумму. Сообщается, что переговоры начались более месяца назад.

    • В середине мая Азар сказал, что уже принял решение о своем будущем, но не назвал его.
    • В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 37 матчах, забил 16 голов и отдал 15 ассистов.
    • В Лиге Европы он сыграл в семи матчах не отметимся результативными действиями.

    Источник: Evening Standard

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    25.05.2019 01:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 мая 2019, 10:24

      го в юве эден, напару к кришу, будете феерить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 мая 2019, 10:04

      Рома не дурак, просто так не отдаст)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 25 мая 2019, 02:31

      Азар стоит этих денег

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