Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах. Игрока спросили, принял ли он уже решение о своем будущем (остаться в клубе или уйти из него).

«Да. Пару недель назад. Да, я принял решение, но все зависит не только от меня.

Прояснится ли ситуация после финала Лиги Европы? Думаю, что да. Мы сыграем в финале и потом посмотрим.

Хотел бы я, чтобы все разрешилось раньше? Да, я хотел этого, но этого не произошло. Я все еще жду, как и вы, как и болельщики», – сказал Азар.