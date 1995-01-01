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    Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах. Игрока спросили, принял ли он уже решение о своем будущем (остаться в клубе или уйти из него).

    «Да. Пару недель назад. Да, я принял решение, но все зависит не только от меня.

    Прояснится ли ситуация после финала Лиги Европы? Думаю, что да. Мы сыграем в финале и потом посмотрим.

    Хотел бы я, чтобы все разрешилось раньше? Да, я хотел этого, но этого не произошло. Я все еще жду, как и вы, как и болельщики», – сказал Азар.

    • В течение сезона неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту.
    • Игрок говорил, что «всегда любил» «Реал» и не исключил ухода из «Челси» в межсезонье.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 01:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +450

      DMитрий 32 минуты назад

      Ох уж эти сказочки!

      0
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      Рейтинг: +5631

      KLIM777 33 минуты назад

      Давно пора валить из этого дна.

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