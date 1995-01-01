Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Ох уж эти сказочки!
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах. Игрока спросили, принял ли он уже решение о своем будущем (остаться в клубе или уйти из него).
«Да. Пару недель назад. Да, я принял решение, но все зависит не только от меня.
Прояснится ли ситуация после финала Лиги Европы? Думаю, что да. Мы сыграем в финале и потом посмотрим.
Хотел бы я, чтобы все разрешилось раньше? Да, я хотел этого, но этого не произошло. Я все еще жду, как и вы, как и болельщики», – сказал Азар.
- В течение сезона неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту.
- Игрок говорил, что «всегда любил» «Реал» и не исключил ухода из «Челси» в межсезонье.