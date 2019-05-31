«Валенсия» выкупит контракт Черышева, если «Вильярреал» снизит требования

«Валенсия» ведет переговоры с «Вильярреалом» о выкупе контракта Дениса Черышева.

Российский полузащитник прошедший сезон провел на правах аренды в составе победителя кубка Испании.

«Вильярреал» требует семь миллионов за трансфер полузащитника, «Валенсия» хочет снизить ценник. По информации источника, один из аргументов для снижения – частые травмы Черышева.