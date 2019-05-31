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    «Валенсия» выкупит контракт Черышева, если «Вильярреал» снизит требования

    «Валенсия» ведет переговоры с «Вильярреалом» о выкупе контракта Дениса Черышева.

    Российский полузащитник прошедший сезон провел на правах аренды в составе победителя кубка Испании.

    «Вильярреал» требует семь миллионов за трансфер полузащитника, «Валенсия» хочет снизить ценник. По информации источника, один из аргументов для снижения – частые травмы Черышева.

    • Денис Черышев сыграл в прошедшем сезоне сыграл в 41 матче и забил четыре гола.
    • В 2016-м «Валенсия» также брала в аренду российского игрока, но тогда Черышев принадлежал «Реалу».

    Источник: AS

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    31.05.2019 10:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Пора бы уж выкупить.Сейчас он показывает неплохую игру.

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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 12:56

      Так и будет болтаться по арендам.

      0
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      Рейтинг: +16

      ptybn xtvgbjy 31 мая, 11:38

      *** его зенит за 7 без б купит

      0
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      Рейтинг: +530

      Genz 31 мая, 11:08

      7 нормально

      0
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      Рейтинг: +530

      Genz 31 мая, 11:08

      Если бы не травмы Денис стоил бы 20 штук. 7 нормально. За 7 рпл купит

      0
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      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 31 мая, 10:55

      Эти испанцы охренели совсем 7 милионов платить не хотят

      0
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      Рейтинг: +1900

      Dgad 31 мая, 10:39

      Денис был очень полезен Валенсии так что думаю выкупят без проблем. Травмы конечно не дают Денису играть на своем уровне но игрок полезный

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