«Валенсия» выкупит контракт Черышева, если «Вильярреал» снизит требования

Пора бы уж выкупить.Сейчас он показывает неплохую игру.
«Валенсия» ведет переговоры с «Вильярреалом» о выкупе контракта Дениса Черышева.
Российский полузащитник прошедший сезон провел на правах аренды в составе победителя кубка Испании.
«Вильярреал» требует семь миллионов за трансфер полузащитника, «Валенсия» хочет снизить ценник. По информации источника, один из аргументов для снижения – частые травмы Черышева.
- Денис Черышев сыграл в прошедшем сезоне сыграл в 41 матче и забил четыре гола.
- В 2016-м «Валенсия» также брала в аренду российского игрока, но тогда Черышев принадлежал «Реалу».