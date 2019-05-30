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    «Чемпионат»: «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов 

    Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть команду. По информации «Чемпионата», игроком интересуются несколько клубов РПЛ.

    «Краснодар» и его президент Сергей Галицкий не хотят продавать футболиста, но готовы рассмотреть варианты трансфера, если за Игнатьева предложат не менее 20 миллионов евро.

    • Ранее сегодня телеграф-канал Sport Inside сообщил, что игроком интересуются три московских клуба: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».
    • В марте этого года между Игнатьевым и «Краснодаром» произошел конфликт. Игрок не хотел продлевать контракт с клубом на предложенных условиях. Футболиста отправили в дубль, но позже вернули в первую команду.
    • В конце марта «Краснодар» объявил о том, что продлил контракт с Игнатьевым.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2019 21:15
    Комментарии33
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Сколько мы уже слышали подобных заявлений по Смолову, по Промесу в своё время. Но оба ушли совсем за другие деньги.

      3
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      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      многовато, за него и 10 нормально было бы .
      Похоже он так и останется перспективным, лучше продать раз хочет сам уйти.

      2
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      Рейтинг: +4615

      Антибиотик 31 мая, 10:12

      Странные люди, то на лавке его маринуют, то 20 лямов за него требуют. Когда в Локомотиве переподписывали Леху Миранчука, а он был настроен уйти из команды, то Семин его до последнего ставил на матчи. Игрок должен чувствовать, что он нужен клубу, а не только то, что на нём хотят тупо заработать при продаже.

      0
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      Рейтинг: +590

      Ковастер > Антибиотик 31 мая, 11:33

      Странные вы люди, когда игроку предложили контракт, на 700 т. руб . в месяц, всей страной встали на защиту молодого дарования. Теперь когда ему подняли зарплату и сумму отступных, опять вам не так. Вы что , хотели за шапку сухарей урвать лакомы кусочек? Своих растить-деньги тратить, лучше у конкурента переманить.

      1
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Антибиотик 31 мая, 11:50

      в сухиномотиве прямо психологи одни, если бы он чувствовал что нужен, то не стал бы завышать себе ценник, при этом играя очень слабо, его подобрали в блевотине где-то под красноярском, в такой шикарной академии выкормили, там как отель пять звезд, еще чето требует он

      2
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      Рейтинг: +1459

      Krasnodar 123 31 мая, 08:41

      И деньги вперед!

      3
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      Рейтинг: +29229

      portero > Krasnodar 123 22 часа назад

      чтоб не вернули как товар не соответствующий заявленному качеству.

      2
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      Рейтинг: +604

      Аден 31 мая, 07:35

      дороговато будет, за начинающего алкоголика.

      3
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      Рейтинг: +778

      CSKA471 30 мая, 23:58

      Ой, отступные, как мне кажется несколько завышены

      2
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      ...
      Рейтинг: +6620

      parevg > CSKA471 31 мая, 00:20

      раза примерно в три

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа > parevg 31 мая, 04:10

      Моя картошка, сколько хочу- столько прошу.
      И сам съем не подавлюсь.

      5
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      ...
      Рейтинг: +590

      Ковастер > CSKA471 31 мая, 11:06

      Однако тут 90% форумчан позорили С.Н.Галицкого , что у молодого талантливого забивающего игрока очень маленькие циферки в контракте. Все на перебой кричали :" Молодому дарованию- приличный контракт"! Теперь не плачьте, ведь по вашей просьбе был поднят ценник.

      1
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > CSKA471 31 мая, 11:52

      это гинерян завышает на своих головкиных очень сильно, сейчас та же картина с чаловым, 4место заняли, ну назабивал голов с пенок половину левейших и чем он дороже не знаю условного классона, который реально спрогрессировал за пару лет.

      0
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      Рейтинг: +296

      Томик > CSKA471 31 мая, 12:08

      Отступные(если это отступные вообще) и должны быть такими. Если поставить реальную стоимость - забрать могут между тренировками). Отступные - это же барьер для клуба. А барьер и должен быть высоким, иначе смысл?

      1
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      Рейтинг: +308

      R015RK 30 мая, 23:42

      Кто или что это Игнатьев? Может Галицкий ошибся, наверное он хотел сказать 20 т. рублей? Очередная выскочка!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +590

      Ковастер > R015RK 31 мая, 11:11

      Ты не поверишь, ещё 2 месяца назад, Игнатьеву предлагали подписать контракт, на пять лет, с зарплатой ( не считая премиальных), 700 тыс. руб в месяц и ежеквартальный повышением зарплаты. Так пол страны встала на защиту талантливого игрока, с требованием платить не менее 1,5 ляма евро . а ты говоришь 20 т.руб. Однако обижаешь молодого и талантливого игрока. Он гораздо дороже.

      2
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      Рейтинг: +308

      R015RK > Ковастер 18 часов назад

      Время покажет что из себя представляет этот футболист. Слишком рано затребовал он себе зарплату уровня лучшего футболиста России. Знать его не знал, пока бомбардир не стал прославлять его в своих новостях. Две игры за команду-это не показатель. Поддерживаю руководство клуба полностью по отношению к нашему так называемому фигуранту.

      0
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      Рейтинг: +530

      Genz 30 мая, 23:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мусаев сказал, что Игнатьев до временной дисквалификации клубом был лучше на поле и ,в частности, в игре с Байером, чем Игнатьев после возвращения. Зачем тогда убили форму парня глупым решением клуба, не дав развивать себя в остальных матчах Ле. Потом вернули и хотят сразу прежнего Игнатьева.. Ваня, беги от пи..сов Краснодара, там ублюдки и звери

      -6
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Genz 30 мая, 23:46

      тебя там анально обидели наверное в академию не приняли, вот и плачешься в каждой ветке игнатьева

      9
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      Рейтинг: +590

      Ковастер > Genz 31 мая, 11:14

      Пригласите его в Урожай. Будет рвать всех и по 3-4 гола будет в каждой игре ложить в ближайшие 2 года

      2
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      Рейтинг: +11

      брошин 30 мая, 23:14

      ерунда в краснодаре продают русских покупают нерусских

      1
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      Рейтинг: +590

      Ковастер > брошин 31 мая, 11:28

      Когда агенты-адвокаты гл. Тренера Сб.России дарят молодым игрокам Краснодара роскошные авто , с перспективой зарабатывать в московских(ночных) клубах, прикрываясь фамилиями тренера сборной, то тут не каждый осилит борьбу с соблазном. Вот и приходится избавляться от тех кто мутит воду на водопое. Главная цель подобных мероприятий, это ослабление региональных клубов, способных создать конкуренцию столичным клубам. А примеров тому уйма. Надеюсь все помнят историю с Аланией, Анжи. Это команды которые в своё время серьёзно продвинули столичный клубы в ЛЧ. Кубань, Ростов,Рубин теслили столичных грандов в ЛЕ. Кубань разорили, Ростов и Рубин разграбили.
      Хороший и нас футбольный турнир.

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      Рейтинг: +296

      Томик > Ковастер 31 мая, 11:48

      Да и Аланию и Анжи просто выдоило местное руководство. Пока доилось. А потом прикрываются какими то там мифическими желаниями ослабить регионы. Да какая разница условному цска - из региона его будет команда обыгрывать или Спартак? Даже нет, есть. Лучше пусть его Анжи обыграет, только не Спартак.(и наоборот - для особо нервных)Так что хватит притягивать за уши аргументы. Беда в неэффективном руководстве на местах. Это как с любым приносящим деньги бизнесом - каждый хочет отжать и получать дивиденты, но далеко не каждый может им управлять, даже не только не может, а и не хочет. Просрали команды. Пока бабло было несчитанное - успехи были, а когда надо работать, а не пенёнзы тратить - даже спонсоров найти не могут, я уж про организацию процесса промолчу.

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      Рейтинг: +590

      Ковастер > Томик 31 мая, 13:17

      Условному и ЦСКА и Спратаку и даже Локо очень большая разница , кто в ЛЧ вместо них будет играть. И у хозяина Анжи и у Галицкого был большой бизнес в России. Отжали и Урал-Калий и Магниты, Ткачева из губернаторов тоже продвинули. Так что не только местные воришки растаскивали клубы. Были структуры сверху. Я уже не хочу сюда подмешивать случай в Москве( именно в Москве) с МамаКокой. Ведь заметь , ни один серьезный адвокат не взялся или не позволили браться. Все это одна цепочка.

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      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 30 мая, 22:01

      ну значит не продаст никогда

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