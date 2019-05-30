«Чемпионат»: «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов 

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть команду. По информации «Чемпионата», игроком интересуются несколько клубов РПЛ.

«Краснодар» и его президент Сергей Галицкий не хотят продавать футболиста, но готовы рассмотреть варианты трансфера, если за Игнатьева предложат не менее 20 миллионов евро.