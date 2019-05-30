«Чемпионат»: «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов 

Сколько мы уже слышали подобных заявлений по Смолову, по Промесу в своё время. Но оба ушли совсем за другие деньги.
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть команду. По информации «Чемпионата», игроком интересуются несколько клубов РПЛ.
«Краснодар» и его президент Сергей Галицкий не хотят продавать футболиста, но готовы рассмотреть варианты трансфера, если за Игнатьева предложат не менее 20 миллионов евро.
- Ранее сегодня телеграф-канал Sport Inside сообщил, что игроком интересуются три московских клуба: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».
- В марте этого года между Игнатьевым и «Краснодаром» произошел конфликт. Игрок не хотел продлевать контракт с клубом на предложенных условиях. Футболиста отправили в дубль, но позже вернули в первую команду.
- В конце марта «Краснодар» объявил о том, что продлил контракт с Игнатьевым.