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    Sport_inside: Игнатьев может покинуть «Краснодар». Форвардом интересуются три московских клуба

    По информации телеграм-канала Sport_inside, нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет команду летом.

    Руководство краснодарцев готово отпустить 20-летнего футболиста за 7 миллионов.

    Сам форвард хочет заключить долгосрочный контракт с новым клубом с зарплатой от 2 миллионов евро в год плюс подписной бонус в таком же размере.

    Игнатьевым интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».

    • В марте этого года у Игнатьева возник конфликт с клубом из-за нежелания продлевать контракт на предложенных условиях. В результате «Краснодар» перевел игрока во вторую команду.
    • Чуть позже СМИ сообщили, что футболист все же подписал новое соглашение с «Краснодаром». По данный Transfermarkt, его действующий договор рассчитан до лета 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1825 человек.

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    30.05.2019 18:36
    Комментарии44
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      Рейтинг: +41

      0chevidno 16 часов назад

      хм... академия у Краснодара хороша, может стоит его прикупить в столицу? было бы интересно посмотреть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      раз хочет уходить, то надо продать подороже.
      клубу прибыль денежка пригодится .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 31 мая, 15:41

      Чего обсуждать какие-то высказывания и предположения, подождем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      frizom 31 мая, 14:31

      Игрок то он не плохой и в Спартаке пригодился бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      za logiku 31 мая, 11:44

      Три московских клуба? Серьёзно? Все три? Прям всем трём он нужен?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      maygli 31 мая, 10:51

      Молодой и жадный до денег?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 10:17

      Вроде бы с ним все утряслось в Краснодаре?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 31 мая, 00:57

      Бред. Журналисты уже не знают что писать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17438

      oyabun 30 мая, 21:36

      Обычная межсезонная утка. Чего все так всполошились то?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      Ковастер 30 мая, 21:35

      А вот уже и более серьёзные новости. Краснодар выставил цену отступных за игрока 20 лямов. Хотите, берите.

      1
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      ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Ковастер 30 мая, 23:52

      на смолова тоже ставили, но тот бухал, чуть в дтп не погиб, лишь бы избавились, если у игрока главное в каком городе жить, то футбол для него просто для тачек и телок

      1
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      ...
      Рейтинг: +17247

      Боцман59rus > Вальдемар IV 31 мая, 00:54

      Как КС слилЦСКу

      2
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