Sport_inside: Игнатьев может покинуть «Краснодар». Форвардом интересуются три московских клуба

хм... академия у Краснодара хороша, может стоит его прикупить в столицу? было бы интересно посмотреть
По информации телеграм-канала Sport_inside, нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет команду летом.
Руководство краснодарцев готово отпустить 20-летнего футболиста за 7 миллионов.
Сам форвард хочет заключить долгосрочный контракт с новым клубом с зарплатой от 2 миллионов евро в год плюс подписной бонус в таком же размере.
Игнатьевым интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».
- В марте этого года у Игнатьева возник конфликт с клубом из-за нежелания продлевать контракт на предложенных условиях. В результате «Краснодар» перевел игрока во вторую команду.
- Чуть позже СМИ сообщили, что футболист все же подписал новое соглашение с «Краснодаром». По данный Transfermarkt, его действующий договор рассчитан до лета 2022 года.
- В сезоне-2018/19 нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1825 человек.