Восемь игроков «Челси» вошли в символическую сборную сезона Лиги Европы. Азар стал лучшим игроком финала   

На мой взгляд, лучшим был Жиру - он забил первый, очень важный гол, который придал клубу уверенность в своих силах и заставил соперника раскрыться. Забил, между прочим, из довольно сложной позиции. Азар был хорош, достаточно ярко и результативно играл, но первый свой гол он забил с пенальти, при счёте уже 3-0, а второй - в пустые ворота с голевого паса опять же Жиру. Реально очень важной была только голевая на Педро, после чего стало 2-0.
УЕФА составила символическую сборную сезона Лиги Европы. В нее вошли восемь игроков «Челси», всего в списке 18 футболистов.
Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).
Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луиз («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).
Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Феликс («Бенфика»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).
- Победителем турнира стал «Челси», команда Маурицио Сарри обыграла «Арсенал» в финале со счетом 4:1.
- Лучшим игроком финала стал полузащитник Эден Азар. Он забил два гола гола и отдал одну голевую передачу.
Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой