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    Восемь игроков «Челси» вошли в символическую сборную сезона Лиги Европы. Азар стал лучшим игроком финала   

    УЕФА составила символическую сборную сезона Лиги Европы. В нее вошли восемь игроков «Челси», всего в списке 18 футболистов.

    Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).

    Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луиз («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).

    Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).

    Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Феликс («Бенфика»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).

    • Победителем турнира стал «Челси», команда Маурицио Сарри обыграла «Арсенал» в финале со счетом 4:1.
    • Лучшим игроком финала стал полузащитник Эден Азар. Он забил два гола гола и отдал одну голевую передачу.

    Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    30.05.2019 20:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 31 мая, 07:30

      На мой взгляд, лучшим был Жиру - он забил первый, очень важный гол, который придал клубу уверенность в своих силах и заставил соперника раскрыться. Забил, между прочим, из довольно сложной позиции. Азар был хорош, достаточно ярко и результативно играл, но первый свой гол он забил с пенальти, при счёте уже 3-0, а второй - в пустые ворота с голевого паса опять же Жиру. Реально очень важной была только голевая на Педро, после чего стало 2-0.

      3
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      Рейтинг: +1900

      Dgad > Cules2013 31 мая, 08:10

      Согласен, плюс Азар просто сыграл как обычно на своем уровне, а Жиру прыгнул в этом турнире выше головы)

      3
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      Рейтинг: +82

      k2-91 > Cules2013 22 часа назад

      кстати и пенальти тоже Жиру заработал, грамотно поставив корпус! Вообще Жиру оставил очень приятное впечатление о себе в этом матче!Хотя многие считают, что он "ни какой" или "не уровень Челси", он всё же очень хороший футболист, умеет хорошо завершить с лёту в одно касание, грамотрно играет корпусом, тем более телосложение позволяет и поставить корпус и на втором этаже побороться, отдаёт хорошие пасы партнёрам, взять тот же пас на Азара, таких пасов обычно ждут от 10-ток, вроде Озила, а тут центр форвард отдаёт! Кстати он на чемпионате мира все матчи отыграл, в сборную даже не взяли Ляказета и Бензему, и судя по победе на ЧМ не прогодали! Как мне кажется у него есть почти всё для игры в на высоком уровне!

      1
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      Рейтинг: +97

      Patriot58 30 мая, 21:05

      Сарри в челси оставить навечно, все меньше дерьма в лиге чемпионов будет

      -2
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      Рейтинг: +1205

      Shaitan. 30 мая, 20:40

      Заболотный где?

      -2
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      Рейтинг: +798

      Romio-xxx > Shaitan. 31 мая, 14:41

      Ну судя по всему где то за болотом...

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