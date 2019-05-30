Восемь игроков «Челси» вошли в символическую сборную сезона Лиги Европы. Азар стал лучшим игроком финала   

УЕФА составила символическую сборную сезона Лиги Европы. В нее вошли восемь игроков «Челси», всего в списке 18 футболистов.

Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).

Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луиз («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).

Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Феликс («Бенфика»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).

Победителем турнира стал «Челси», команда Маурицио Сарри обыграла «Арсенал» в финале со счетом 4:1.

Лучшим игроком финала стал полузащитник Эден Азар. Он забил два гола гола и отдал одну голевую передачу.

Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой