Football Espana: Рамос передумал уходить из «Реала» после разговора с Пересом

Капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от варианта с переездом в Китай и хочет продолжить выступать за мадридцев в следующем сезоне.

По информации Football Espana, 33-летний футболист передумал уходить после разговора с президентом клуба Флорентино Пересом. Для принятия решения защитник пообщался с клубом и своими близкими людьми.

Ранее Перес рассказал, что Рамос попросил отпустить его бесплатно в китайский клуб. Также СМИ сообщали, что интерес к испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.

Футболист провел за мадридский клуб 606 матчей и забил 84 гола, трижды выиграв Примеру и четыре раза – Лигу чемпионов.

В сезоне-2018/19 защитник сыграл 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

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