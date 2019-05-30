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    Football Espana: Рамос передумал уходить из «Реала» после разговора с Пересом

    Капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от варианта с переездом в Китай и хочет продолжить выступать за мадридцев в следующем сезоне.

    По информации Football Espana, 33-летний футболист передумал уходить после разговора с президентом клуба Флорентино Пересом. Для принятия решения защитник пообщался с клубом и своими близкими людьми.

    Ранее Перес рассказал, что Рамос попросил отпустить его бесплатно в китайский клуб. Также СМИ сообщали, что интерес к испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    • Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.
    • Футболист провел за мадридский клуб 606 матчей и забил 84 гола, трижды выиграв Примеру и четыре раза – Лигу чемпионов.
    • В сезоне-2018/19 защитник сыграл 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

    AS: «Реал» согласен продать Рамоса за 100 миллионов

    Источник: Football Espana

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    30.05.2019 17:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 31 мая, 10:25

      Потому что Перец сказал - Хер там плавал! Ну конечно Рамос передумал, а выбор был ?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 30 мая, 18:39

      Короче: Перес Рамоса в Китай БЕСПЛАТНО НЕ ОТПУСКАЕТ!)))

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