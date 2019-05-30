Семин: «Лучше быть таким, как Денисов, чем бесхарактерным»

Мог бы стать в Зените легендой а из за своего характера, остался всего лишь одним из...
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитником клуба Игорем Денисовым.
Московский клуб и 35-летний футболист расторгли контракт 27 мая. По информации СМИ, россиянин был недоволен своим игровым временем.
«В целом для меня завершение карьеры Денисова является неожиданной новостью. Я думаю, он мог бы еще продолжать свою карьеру. Это его выбор, который нужно уважать. Он взрослый человек и всегда самостоятельно принимал решения, в том числе решение о переходе в «Локомотив».
Денисов многое сделал для «Локомотива». Он стал чемпионом и много помогал в этом сезоне клубу. Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным», – сказал Семин.
- Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.
- За московскую команду 35-летний игрок провел 93 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.
- В составе железнодорожников Денисов выиграл РПЛ и дважды – Кубок России.