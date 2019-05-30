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    Семин: «Лучше быть таким, как Денисов, чем бесхарактерным»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитником клуба Игорем Денисовым.

    Московский клуб и 35-летний футболист расторгли контракт 27 мая. По информации СМИ, россиянин был недоволен своим игровым временем.

    «В целом для меня завершение карьеры Денисова является неожиданной новостью. Я думаю, он мог бы еще продолжать свою карьеру. Это его выбор, который нужно уважать. Он взрослый человек и всегда самостоятельно принимал решения, в том числе решение о переходе в «Локомотив».

    Денисов многое сделал для «Локомотива». Он стал чемпионом и много помогал в этом сезоне клубу. Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным», – сказал Семин.

    • Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.
    • За московскую команду 35-летний игрок провел 93 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.
    • В составе железнодорожников Денисов выиграл РПЛ и дважды – Кубок России.

    Источник: Sport24

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    30.05.2019 14:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ 23 часа назад

      Мог бы стать в Зените легендой а из за своего характера, остался всего лишь одним из...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Olymp2 30 мая, 21:15

      Палыч - красава, Денисов - наше все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 21:13

      Хорошо хоть, что никакой слуцкер не стал обсуждать яйца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 21:12

      Палыч прав, как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Elisey13 30 мая, 14:49

      Юрий, представляешь если все футболисты будут показывать свой характер (зубы) что будет))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1754

      Evgeni1952 30 мая, 14:33

      Вот его уважал, даже когда он в зените играл.

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