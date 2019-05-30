Sport Mediaset: «Милан» готов предложить Симоне Индзаги трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, миланский клуб намерен подписать с 43-летним специалистом контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Сам Индзаги готов возглавить «Милан», но его пока не отпускает «Лацио». Стороны ведут переговоры о расторжении соглашения.

Если удастся договориться, то «Милан» представит Индзаги в качестве нового тренера уже в начале следующей недели.