Sport Mediaset: «Милан» готов предложить Симоне Индзаги трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона

Да ну на&#%@!
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, миланский клуб намерен подписать с 43-летним специалистом контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
Сам Индзаги готов возглавить «Милан», но его пока не отпускает «Лацио». Стороны ведут переговоры о расторжении соглашения.
Если удастся договориться, то «Милан» представит Индзаги в качестве нового тренера уже в начале следующей недели.
- Во вторник «Милан» покинул Дженнаро Гаттузо.
- Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии.