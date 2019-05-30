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    Sport Mediaset: «Милан» готов предложить Симоне Индзаги трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, миланский клуб намерен подписать с 43-летним специалистом контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

    Сам Индзаги готов возглавить «Милан», но его пока не отпускает «Лацио». Стороны ведут переговоры о расторжении соглашения.

    Если удастся договориться, то «Милан» представит Индзаги в качестве нового тренера уже в начале следующей недели.

    • Во вторник «Милан» покинул Дженнаро Гаттузо.
    • Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии.

    Источник: Sport Mediaset

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    30.05.2019 07:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      romvad 30 мая, 16:05

      Да ну на&#%@!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 30 мая, 10:28

      Норм будет. Кубок взял, нужно повышение.

      0
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