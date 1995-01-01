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    Ляказетт: «Я не испытываю зависти к Обамеянгу»

    Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт в преддверии финала Лиги Европы против «Челси» ответил на вопросы журналистов. Один из них касался конкуренции с Пьером-Эмерик Обамеянгом, который забил 22 гола в чемпионате Англии и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

    «Я не испытываю зависти ни к кому. Моя цель – выигрывать трофеи, как и у Пьера. Конечно, лучше играть вместе, но, когда один играет, а другой остается на скамейке запасных, нужно действовать в интересах команды. Унаи Эмери знает, что мы хотим играть вместе, но он должен делать выбор, который мы должны уважать. Мне всегда приятно играть с Обамеянгом», – поделился форвард «Арсенала».

    • Ляказетт перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
    • В этом сезоне форвард забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +558

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Что за фигня, откуда 25 мячей, потом 13??? по пьяни писали что ли или я не понимаю чего то.

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