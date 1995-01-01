Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Колобков – о лимите: «Правила сработали перед ЧМ-2018. Мы получили боеспособный коллектив»

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

    «Я считаю, что перед чемпионатом мира вот эти правила, которые мы установили, с точки зрения ограничения на количество легионеров, сработали. Мы получили боеспособный коллектив. У тренера появился выбор.

    Но с другой стороны, вот для чего мы вообще должны привлекать сюда тренеров иностранных, иностранных спортсменов? В первую очередь – рост спортивного мастерства наших спортсменов, потому что они должны стремиться выступать, как лучшие иностранные спортсмены.

    Два – рост зрительского интереса. Третье – телевизионная привлекательность, выступление наших команд на международном уровне. Легионеры должны нам помочь перейти в другую совершенно категорию.

    Конечно, мы должны понимать, что наряду с ограничениями должны быть меры в принципе и некоего финансового фейр-плей, может быть, даже в сочетании. В футболе, кстати, такой принцип применяется, в международном футболе.

    Вопросы, связанные с продвижением самого продукта, развитие детско-юношеских школ, то есть нельзя отдельно вообще ограничение рассматривать, как панацею развития спорта в РФ. Это совершенно неправильно», – Sports.ru приводит слова Колобкова в эфире телеканала «Россия 24».

    • На домашнем ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам, будущим вице-чемпионам мира.
    • В Премьер-лиге действует лимит «6 легионеров + 5 россиян». По словам президента лиги Сергея Прядкина, в июне может быть принят формат «8+17» (с учетом футболистов в заявке).

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru