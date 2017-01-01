Прядкин: «Решение по лимиту примем в июне. Выбирали между «8+17» или оставить «6+5»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что вопрос об изменениях в лимите на легионеров вызвал дискуссии на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Поэтому решение было отложено до июня.

Руководитель отметил, что есть вероятность сохранение ограничения на легионеров в нынешнем виде.

В настоящее время в Премьер-лиге действует лимит на поле по схеме «шесть легионеров плюс пять россиян». В сезоне-2020/21 он может быть изменен на «8+17» в заявке.

«Решение по лимиту на легионеров мы отложили. Учитывая то, что мнение среди клубов разделилось, приняли решение провести консультацию. В июне месяце решение должно быть принято.

Решали между схемами «8+17» или оставить «6+5». На Конференции РФС тему лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в его рамках. Кроме того, единогласно утвердили регламент молодежного первенства. Утверждали регламент нового юношеского турнира», – сказал Прядкин.