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    Прядкин: «Решение по лимиту примем в июне. Выбирали между «8+17» или оставить «6+5»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что вопрос об изменениях в лимите на легионеров вызвал дискуссии на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Поэтому решение было отложено до июня.

    Руководитель отметил, что есть вероятность сохранение ограничения на легионеров в нынешнем виде.

    В настоящее время в Премьер-лиге действует лимит на поле по схеме «шесть легионеров плюс пять россиян». В сезоне-2020/21 он может быть изменен на «8+17» в заявке.

    «Решение по лимиту на легионеров мы отложили. Учитывая то, что мнение среди клубов разделилось, приняли решение провести консультацию. В июне месяце решение должно быть принято.

    Решали между схемами «8+17» или оставить «6+5». На Конференции РФС тему лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в его рамках. Кроме того, единогласно утвердили регламент молодежного первенства. Утверждали регламент нового юношеского турнира», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      GSmall 24 минуты назад

      Германия,Англия,Франция,Испания,Италия ни где такого дибилизма с лимитом нет.Наверное поэтому они и круче

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      Рейтинг: +4714

      prezent2017 > GSmall 21 минуту назад

      Там свободный перелив рабсилы. Нельзя ограничивать!

      0
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      Рейтинг: +1555

      Рубинище 1 час назад

      Идиотизм.

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