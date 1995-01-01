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    Клопп: «Слухи о моем уходе в «Ювентус» – ерунда. Я не собираюсь покидать «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса».

    «Конечно, я люблю этот чемпионат, а Италия – красивая страна. Но эти слухи о моем уходе в «Ювентус» – ерунда.

    В них нет ничего общего с правдой, я не собираюсь покидать «Ливерпуль», – цитирует немца Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Напомним, «Ювентус» ранее покинул Массимилиано Аллегри. За пять лет работы с туринским клубом он выиграл пять сезонов Серии А.

    • Клопп проводит четвертый сезон в «Ливерпуле». 1 июня команда сыграет с «Тоттэнхемом» в финале Лиги Европы.

    Источник: Goal

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