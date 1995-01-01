Клопп: «Слухи о моем уходе в «Ювентус» – ерунда. Я не собираюсь покидать «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса».

«Конечно, я люблю этот чемпионат, а Италия – красивая страна. Но эти слухи о моем уходе в «Ювентус» – ерунда.

В них нет ничего общего с правдой, я не собираюсь покидать «Ливерпуль», – цитирует немца Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, «Ювентус» ранее покинул Массимилиано Аллегри. За пять лет работы с туринским клубом он выиграл пять сезонов Серии А.